Hotovo má být příští rok v listopadu a lodě z Baťova kanálu by měly plout do Hodonína od května 2026, později začne ve městě fungovat nový přístav. Následující dva roky mají přinést sérii novinek i na pravém břehu Moravy. Jako první by se tady měli cyklisté dočkat nové stezky .

Zahájení stavby chystá v příštím roce. „Výstavba nebude náročná, za necelý rok by měla být přístaviště hotová. V Hodoníně plánujeme, že by stavební práce měly začít po plavební sezoně příštího roku a na rok 2026 by rozšířené přístaviště mělo být k dispozici. Podobné to bude v Rohatci,“ uvedl Bukovský.

Touto lokalitou v Hodoníně mají za pár let plout lodě

Zdroj: Deník/Per Turek

Hned v první sezoně po otevření nové plavební komory by tak mohly v Hodoníně i Rohatci přistávat lodě, které proplují celou téměř šedesátikilometrovou vodní cestu až od Otrokovic.

Pro komfort veřejného přístavu se servisním centrem, jeřábem a desítkami uvazovacích míst pro plavidla se ale budou muset zájemci na jihu vracet. Kapacitou sedmačtyřiceti lodí oplývá až přístav v Petrově.

Vstupní branou do jižní části Baťova kanálu by měl být ale Rekreační přístav Hodonín s kapacitou osmdesáti plavidel v Očovských loukách. Jenže ten v roce prodloužení splavnosti unikátní vodní cesty ještě stát nebude.

„Pro přístav Hodonín je hotová dokumentace pro územní rozhodnutí. V polovině roku podáme žádost o územní rozhodnutí. To samozřejmě ještě není stavební povolení. O stavební povolení, nebo nyní nově o povolení záměru pak budeme žádat zhruba v roce 2025,“ nastínil předpokládaný postup Bukovský.

Podle něj je reálné zahájení stavby přístavu zhruba na podzim roku 2026 či v roce 2027. Navíc v současné době ještě stát nemá v rukou parcely, na kterých by přístav postavil.

Současné přístaviště na řece Moravě v Hodoníně.Zdroj: Deník/Petr Turek

„Jde většinou o soukromé pozemky. Vedeme jednání o jejich výkupu. V každém případě stavba přístavu je veřejně prospěšnou stavbou, to znamená, že výkup pozemků by neměl být fatální pro zajištění povolení,“ ujišťoval Bukovský.

Podle posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v proces EIA se počítalo se zahájením stavby rekreačního přístavu v Hodoníně loni v říjnu s tím, že hotový měl být za dva a půl roku. Pokud by tedy stavba začala na podzim 2026, do provozu by se tak nový přístav s plavebním kanálem mohl uvést v květnu 2029.

Nejen místní v této souvislosti zajímá, jak se v budoucnu do nového rekreačního přístavu dostanou. Do současného přístaviště auta vjíždějí po ulici Legionářů, případně se na tuto ulici napojují z Okružní vedoucí kolem sídliště Jihovýchod.

„Se skutečnostmi souvisejícími s budoucím přístavem se město zabývá. V uplynulém období byla zpracována dílčí studie, která řešila, jakým způsobem bude přístav napojen na silnice města, a to tak, aby doprava do přístavu nezatěžovala centrum města a obytnou zástavbu,“ uvedl mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Úředníci už podle něj zahájili přípravné práce k vypsání architektonické soutěže, jež má řešit obnovu nábřeží ramene řeky Moravy, tedy Staré Moravy. „A rovněž řešení vazby přístavu a centra města. Předpokládáme, že soutěž bude vyhlášena ve druhé polovině letošního roku,“ dodal Horníček.