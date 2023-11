Letošní sezona na Baťova kanálu patří v novodobé historii vodní cesty mezi úspěšné. V hlavní plavební sezóně Povodí Moravy zaznamenalo na plavebních komorách více než osmatřicet tisíc proplutí lodí a v součtu komory proplavily bezmála sto dvaaosmdesát tisíc cestujících. Informoval o tom mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Po úspěšné sezoně odstartovaly práce na opravách a rozvoji Baťova kanálu. | Foto: Povodí Moravy

Ve srovnání s loňským rokem se podle něho jedná přibližně o sto proplutí a tři tisíce pasažérů více než loni. „Nejvytíženějšími komorami byly plavební komory Veselí nad Moravou, Vnorovy I, Vnorovy II a Petrov, kterými proplulo více než čtyři tisíce lodí s více než devatenácti tisíci cestujícími,“ vyčíslil Chmelař.

Od roku 2013, kdy se začaly údaje o proplutí na plavebních komorách evidovat, rostl počet proplutí až do roku 2020, kdy Baťův kanál zaznamenal 42 072 proplutí plavebními komorami s 193 770 lidmi na palubě. V následujících letech došlo k mírnému poklesu a od roku 2021 se počet proplutí pohybuje okolo 38 000.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Vysoké množství lodí na Baťově kanálu vyžaduje zvýšené náklady na provoz, opravy a údržbu do vodní cesty. Do dubna příštího roku Povodí Moravy dokončí rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor na Baťově kanálu. Na té podnik pracuje od roku 2021. „Do začátku hlavní plavební sezóny se modernizace rejd dočkají poslední dvě plavební komory – Spytihněv a Babice. Modernizované rejdy návštěvníkům Baťova kanálu poskytnou dostatek prostoru pro bezpečný vjezd i výjezd z plavební komory. Plavba bude komfortnější, plynulejší a především bezpečnější,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Na těchto dvou komorách zahájilo Povodí Moravy práce letos v říjnu. Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou jednašedesát milionů korun.

V říjnu Povodí Morav zahájilo generální opravu plavebních komor ve Spytihněvi a Veselí nad Moravou. Práce budou rozděleny do dvou let tak, aby se komorami od začátku května do konce září mohly plavit lodě bez omezení. Do konce dubna 2024 projde kompletní opravou plavební komora ve Spytihněvi. Opravu plavební komory ve Veselí nad Moravou zahájí vodohospodáři v příštím roce v říjnu.

Baťův kanál se v příštích letech o několik kilometrů prodlouží. „Do Baťova kanálu budeme investovat do konce dvacátých let ještě zhruba miliardu a půl korun," oznámil před časem ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů.

Dělníci navíc pokračují ve stavbě nové plavební komory Rohatec/Sudoměřice, součástí rozsáhlých změn je i oprava jezu a úprava navazujícího koryta Radějovky.

Zdroj: Deník/Petr Turek