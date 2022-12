„Oproti plynu je teplo levnější, takže úspora bude velká. Navíc naším cílem u všech příspěvkových organizací a městských budov je přejít na výměníkové stanice. Z toho by vyplynuly celkově velké úspory plynu,“ sdělil kyjovský místostarosta Daniel Čmelík.

Skláři v Kyjově mají rekord, díky zpracování 145 tun střepů

Už u zakázky na krytý bazén chtějí Kyjovští využít peníze od ministerstva průmyslu na modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Cílem resortu je snížení spotřeby paliva při výrobě tepla napříč Českou republikou, a to včetně zemního plynu. Aby žadatelé peníze získali, musí splnit i ekologické podmínky.

„Do této dotační výzvy spadáme z toho důvodu, že odebíráme teplo od teplárny, a to je z osmdesáti procent tvořené odpadním teplem ze sklárenských van a dvaceti procenty vyráběnými z plynu,“ vysvětlil jednatel městské společnosti Teplo Kyjov Miroslav Tychtl.

Teplovod nebo rekonstrukce

Firma ve spolupráci s radnicí požádala o dotaci týkající se jak bazénu, tak dalších tří dílčí projektů. Pokud uspějí, chtějí do konce září odstranit plynové kotle u Centra sociálních služeb a nahradit je novou předávací stanicí pro teplo. Ta by přes letní prázdniny měla přibýt také do základní školy J. A. Komenského a také do mateřské i základní školy Dr. Joklíka.

Horší kontrola? Politici v Hodoníně škrtají v dozorčích radách městských firem

„Očekávám, že vytápění bude o něco levnější. V současnosti máme v budově několik malých kotelen na plyn, takže pokud by se nepřistoupilo na teplovod, musely by se v horizontu několika málo let rekonstruovat právě stávající kotelny,“ upozornil ředitel mateřské a základní školy Vlastimil Válka.

Dotace má pokrýt zhruba polovinu z desetimilionových nákladů. „V současné době jsme vypsali výběrové řízení na dodavatele s tím, že je podmíněné žádostí o dotaci. Pokud ji obdržíme, projekt uděláme v plném rozsahu. Tedy všechny budovy,“ potvrdil Tychtl.