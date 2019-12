Hodonín /FOTOGALERIE/ – Betlémské světlo, jako symbol naděje a přátelství, přivezli dobrovolní skautští kurýři vlakem v sobotu do Hodonína. „Vánoční plamínek si tady převzali skautky a skauti z Hodonínska spolu s dalšími dobrovolníky,“ informovala mluvčí skautů v hodonínském okrese Jolana Čuprová.

Betlémské světlo dorazilo vlakem do Hodonína. | Foto: Radek Račický

Plamínek cestoval nejdříve letecky z Betléma do Vídně, odkud jej skautští dobrovolníci po ekumenické bohoslužbě převezli nejdříve minulou sobotu do Brna a nyní vlakem po České republice. Díky tomu si mohou lidé na mnoha místech betlémské světlo připálit a odnést domů. „S každým rokem roste zájem o betlémské světlo ze strany veřejnosti a do distribuce vánočního plamínku se zapojuje stále více oddílů z Hodonínska. Symbol naděje a přátelství se v mnoha obcích stává součástí vánočních tradic, jako je tomu například v Ratíškovicích nebo Mikulčicích,“ přiblížil předseda hodonínské okresní rady Junáka Jiří Stokláska.