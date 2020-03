Po pondělním návštěvě slovenské prezidentky Zuzany Čaputové další akce ruší nebo přesouvají. „Ty co byly naplánované v hlavním sále do 27. března, se konat nebudou,“ sdělil ve středu za hodonínský Dům kultury Tomáš Vrba. Zájemci tak přijdou o film Hovory s TGM i koncert Stamicova kvarteta.

Hlavní akce pro veřejnost na radnici i pod ní Kouzlo první republiky asi postihne podobný osud. Historický kolotoč s CK poštou, strážníky a policajty se totiž neroztočí. „V současnosti se jedná o osudu této dvouakce s tím, že den otevřených dveří s komentovanými prohlídkami radnice se přesune na podzim,“ uvedl mluvčí městského úřadu Josef Horníček.

V současnosti mohou místní i turisté z celého kraje zavítat do hodonínského zámečku, kde je až do 24. května k vidění výstava Setkali se s Masarykem. „Vybrali jsme deset osobností nejen z oblasti politiky, ale také umění. Jsou to tři Moravané, tři Slováci, tři Češi a egyptský král,“ přiblížila autorka expozice Hana Sýkorová. Ke vstupence dostanou příchozí speciální placku s logem výročí.

Některou z Masarykovských akcí v Hodoníně by ještě rád ve volném čase navštívil například Lukáš Krpál. „Jde o zásadní osobnost našich dějin, a navíc je místním rodákem,“ podotkl Krpal.

Mezi ty letní patří cyklovýlety ve stopách malého Masaryka či noční komentované prohlídky stálou expozicí věnovanou prvnímu prezidentu Československa.

Zajímavou novinku letos plánuje radnice. Chce totiž dokončit Masarykovou stezku. „Ta bude připomínat jeho prezidentskou návštěvu v červnu 1924 a bude kopírovat cestu Hodonínem, jak jím projížděl a procházel,“ dodal hodonínský starosta Libor Střecha.