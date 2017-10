Bez poslance, odchod některých členů. Pomohli jsme sobě i SPD, tvrdí Moravané

Jižní Morava – Moravané vcházeli do nové Poslanecké sněmovny České republiky se čtrnácti mandáty. Po pětadvaceti letech ztrácí i místa na kandidátce populistické Okamurovy Svobody a přímé demokracie.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Tomáš Škoda

I když na poslanecké křeslo nedosáhli ani tentokrát, v předsednictvu Moravanů zavládla ve čtvrtek spokojenost. „Náš zemský sněm se rozhodl, že podpoříme SPD účastí na jejich kandidátkách a ve volebních komisích za závazek, že ve sněmovně, případně do vládě budou prosazovat dva naše programové body,“ uvedl předseda Moravanů Pavel Dohnal.

Těmi jsou legislativní uznání moravské národnosti a obnova zemského zřízení. „Máme podporu dvaadvaceti poslanců SPD v našich snahách, což jsme za posledních dvacet let neměli,“ podotkl Dohnal.

Podle jeho stranického kolegy Františka Novotného, který byl na kandidátce SPD jedenadvacátý, Moravané doufali, že se díky kroužkování do sněmovny dostanou. To se nepodařilo. „Náš vliv však pomohl, SPD mělo v Čechách 9,6, ale na Moravě 14,8 procenta hlasů,“ upozornil Novotný.

Jiný pohled má expředseda Moravanů Ondřej Hýsek, který právě s volební spoluprací s Okamurovci nesouhlasil. „Na začátku roku jsme připravovali vlastní kandidátku a volně jednali s klasickými liberálně-konzervativními subjekty, jako jsou například lidovci. Nynější předseda ale dohodl spolupráci s Okamurou, s čímž jsme nesouhlasili a jako předsednictvo složili funkce a někteří i vystoupili ze strany,“ řekl Hýsek s tím, že se mu nelíbí současná populisticko-extremistická většina ve směnově a s kolegy připravuje založení Moravského zemského hnutí.

Moravané a sněmovní volby na jižní Moravě

2017: 2 moravané (9. a 21. na kandidátce SPD)

2013: 2 moravané (3. a 6. na kandidátce Úsvitu)

2010: moravané na vlastní kandidátce (4 795 hlasů)

2006: moravané na vlastní kandidátce (4 677 hlasů)

2002: Moravská demokratická stana (4 902 hlasů)

„Stavíme na hodnotách liberální a zastupitelské demokracie a na našem snu o moravské zemské samosprávě v České republice,“ doplnil Hýsek.

Roztříštěnost je ale podle politologů jednou z hlavních slabin moravistického hnutí, které bylo silné na začátku devadesátých let. „Ztrácelo ve chvíli, kdy začala ekonomická transformace a vystoupil význam úplně jiných problémů. Moravská otázka tak ustoupila do pozadí,“ vysvětlil politolog z brněnské Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček.

Upozornil na paradox, že zvýšený počet lidí hlásících se v posledním sčítání lidu k moravské národnosti, se neodrazil ve volebních ziscích kandidátů Moravanů. „Strana není příliš viditelná ve veřejném prostoru,“ uvedl Kopeček.

Jeho kolega Miroslav Mareš zároveň připomněl, že právě předvolební spolupráce s radikálně pravicovou politikou Tomia Okamury vedla k rozštěpení strany Moravanů. „Napětí mezi umírněnými, spíše do středu orientovanými moravany a právě těmi, kteří měli sympatie ke krajní pravici, je tady dlouhodobá a datuje už do devadesátých let. Část moravského proudu například spolupracovala s republikány Miroslava Sládka na vytváření tak zvané moravské vlády,“ dodal Mareš.