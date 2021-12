„Zájemci mohou dorazit v pátek 17. prosince do přízemí kulturního domu na první, druhou, ale také třetí, posilující, dávku,“ informovala mluvčí veselské radnice Žaneta Jančaříková. Plánovaná doba očkování je od 10.00 do 17.00. Pro zájemce starší šestnácti let bude k dispozici bude vakcína Pfizer.

Očkovací tým přijede také na Horňácko. Konkrétně do Velké nad Veličkou, a to do prostor bývalé rehabilitace vedle osobní vrátnice tamní Kordárny. Termín vakcinace bude 10. leden. „Abychom co nejvíce zpřístupnili očkování proti Covid-19 jak našim zaměstnancům, tak lidem z širokého okolí, pozvali jsme na Kordárnu mobilní očkovací tým. Na očkování není nutné se nijak registrovat. Stačí přijít s průkazem zdravotního pojištění a občankou, případně pasem,“ uvedl preventista rizik podniku Lukáš Bebčák.