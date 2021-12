Na místě jim hrozila pokuta od stovky až po deset tisíc korun. „V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byla přijata i krizová opatření, která se týkají i maloobchodu a služeb. V rámci těchto kontrol, které policisté provádějí, se dneska budou zaměřovat i na nenošení roušek v místech, kde je to přikázáno,“ sdělil před výjezdem kolegů policejní komisař Petr Vala.

Policisté pak nasedli do aut a vyrazili do nákupního centra Cukrovar. Tady se několik mladých provinilců bez respirátorů muselo rozloučit se svými stokorunami. Někteří však dokázali bleskurychle zareagovat a většinově počkat venku, než jediný s rouškou nakoupil pro ostatní sadu respirátorů. A reakce na policejní kontrolu?

„Určitě je to dobrý nápad. Když jedu ráno do práce, tak vidím, že skoro nikdo nemá respirátor. Tak bych chtěl lidem doporučit, aby respirátory nosili. Doba je zlá, ale musíme covid překonat,“ svěřil se při odchodu z nákupního centra mladík jménem Mojmír.

I při další kontrole v sousedním hypermarketu policisté vypisovali bloček. Tentokrát byla „smolařkou“ mladá žena, které nejdříve nefungovala platební karta. Poté se ještě dočkala pokuty. Respirátor totiž na její tváři chyběl.

Následně se policisté přesunuli na nádraží. Nejdříve na to autobusové, aby prověřili, jak jsou na tom s dodržování nařízení cestující na delších i kratších trasách. Poté se přesunuli strážci zákona na nádraží vlakové, a to i přímo na perón.

No a pak následuje zlatý hřeb páteční noci. Prověrka některých z hodonínských hospod, a to i přes nelibost některých hostů, kteří by rádi pokračovali v drincích i po čtvrt na jedenáct. Tak jako tomu bylo například ve vyhlášené pivnici ve Velkomoravské ulici.

„Policisté budou také kontrolovat restaurační zařízení, kde budou dohlížet na to, zda-li jsou uzavřené po dvaadvacáté hodině. Současně také budou dohlížet na to, zda-li osoby na místě veřejně přístupném nepožívají alkoholické nápoje. V případě, že policista zjistí protiprávní jednání, je oprávněn na místě tento přestupek vyřešit buď to domluvou či blokovou pokutou v tak zvaném příkazním řízení, kdy přestupci hrozí sankce až do výše deseti tisíc korun,“ upozornil Vala s tím, že pokud nepostačí k nápravě domluva či člověk s přestupkem nesouhlasí, tak policista oznamuje provinění správnímu orgánu, kde může být pokuta citelně vyšší.