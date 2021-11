/VIDEO, FOTO/ Život se stále více houstnoucím provozem na dopravní tepně nejen Hodonínska, silnici I/55, se by mohl trochu ulehčit obyvatelům části Strážnice. Tamní radní chtějí projednat s dopravní policií možnosti pro umístění semaforů u přechodů pro chodce.

Místo pro možné umístění semaforů k přechodům pro chodce přes silnici I/55 ve Strážnici. | Video: Deník/Petr Turek

Dvojice světelných signalizačních by tak mohla pomoci překonat místním páteřní silniční tah u Školní ulice, v lokalitě zvaném Dolina, a přibrzdit tady tak nákladní i osobní auta. „Je to tady docela nebezpečné. Provoz je tu v poslední době čím dál větší, takže semafory by byly na místě. Navíc tudy také chodí děti do školy,“ uvedla Barbora Petrová krátce předtím, než přešla přes silnici I/55.