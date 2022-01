Dva týdny tak bylo město bez politické vlády. Pravomoci rady padly na zastupitelstvo. To na druhý pokus, i když v menším počtu, nakonec našlo ve svém středu vhodného kandidáta pro pověření výkonem pravomocí starosty. „Je to jedna z mála možnosti proto, aby mohlo město nějakým způsobem fungovat, tak navrhujeme, aby byl zvolen na tuto funkci architekt Erik Ebringer,“ řekl opoziční zastupitel Miroslav Goliáš.

Architekt a člen iniciativy za Obnovu bzeneckého zámku nakonec získal potřebnou podporu devíti hlasů. „Chtěl bych kolegům poděkovat za důvěru a panu starostovi za to dobré, co pro město Bzenec udělal,“ uvedl po zvolení pověřencem Ebringer. Do nové práce na radnici má nastoupit už v pátek dopoledne. „Domluvili jsme se s panem starostou, že v deset přijdu do práce a on mi předá úřad. Co nejdříve bych se chtěl setkat se šéfy odborů i všemi pracovníky, představit se a poslechnout si od nich jejich náměty. Zkrátka začít pracovat na nutných věcech, i proto jsem tuto funkci přijal, aby nám věci na úřadě nestály,“ řekl Ebringer.

Bývalý starosta Pavel Čejka stav s pověřencem nevidí pro Bzenec jako vhodný. „Byl jsem uvolněným starostou, jeden místostostarosta byl uvolněný a druhý neuvolněný a všichni tři jsme měli co dělat, abychom město udrželi na úrovni, na jaké je. Dnes na to bude jen jeden, a to ještě ten nejmladší, který sice má vzdělání, ale zkušenosti se koupit nedají. O bude mít složitější,“ řekl dlouholetý starosta.

Volit jen člena zastupitelstva pověřeného výkonem pravomocí starosty považuje politolog Michal Pink jako nestandardní. „Jde o totálně nezvyklou situaci. Nevidím důvody, proč by měli mít člena zastupitelstva, kterého pověří výkonem pravomocí starosty a nezvolí rovnou starostu,“ řekl politolog. Vhodným řešením je podle něj volba nového vedení města. „Ale ne, že budou vytvářet nějaké provizorium na nadcházejících čtyři, šest či osm týdnů,“ podotkl Pink.

Jenže posun ke klasické městské radě se starostou a místostarostou nevidí představitelé bzenecké radnice jako příliš reálné. „Rada zřejmě nebude. Opozice má šest zastupitelů a někteří z nich asi neprojevují zájem usednout v radě, takže to nemůžou poskládat. My na druhé straně nepřijímáme to, že jsme byli vyzváni k odstoupení a dnes od nás chtějí, abychom se zase nominovali do městské rady. Měly jsme jako koalice pět členů rady, a teď bychom v ní byli dva proti třem. To přece nemá logiku,“ řekl exstarosta.

Ani zastupitel pověřený funkcemi starosty v tomto ohledu příliš optimistický není. „Bude to záležet na dalších zastupitelích, jestli se do voleb něco změní. Náš první opoziční návrh byl poskládat radu v poměru tři zastupitelé opoziční, dva koaliční. Myslím si, že to byl smířlivý a férový návrh. Bohužel koalice jej smetla ze stolu. Přišli jsme proto s tímto druhým návrhem. Kompetence rady přecházejí na celé zastupitelstvo,“ uvedl Ebringer s tím, že se tak budou se zastupiteli scházet častěji. O starostovi se podle něj má rozhodovat po volbách. „Na základě mandátu od občanů, ne devět měsíců před volbami,“ dodal architekt.

Současná situace je tak následkem výsledku referenda o možnosti prodeje zámku, kde hlasují rozhodli o tom, že památkově chráněný komplex zůstane v rukou města. „V listopadu jsme oznámili, že přijmeme politickou odpovědnost, když nevyšel návrh našeho řešení, tedy aby Zámecké vinařství opravilo zámek a my peníze použili pro rozvoj našeho města, určitě by to bylo lepší. Bohužel mladá generace dokázala přijít k referendu a rozhodlo,“ dodal dvaasedmdesátiletý exstarosta, který odřídil i celé poslední čtvrteční jednání zastupitelů.