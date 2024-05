/FOTO/ Se zlatou a stříbrnou nadílkou z republikového šampionátu dorazili domů do Hodonína tanečníci a tanečnice z Black and White. Zazářili totiž v country tancích na jihočeském parketu.

Taneční klub Black and White z Hodonína zářil na republikovém šampionátu ve Strakonicích. | Foto: se souhlasem Black and White

„Tanečníci z Black and White si k třicátým narozeninám nadělili jedno prvenství a tři stříbrné medaile. Na mistrovství České republiky v country tancích a cloggingu ve Strakonicích získal první místo Vojtěch Holický se svojí stepovou a capellou,“ informovala Deník předsedkyně klubu a choreografka Erika Hrbáčová.

Upozornila na to, že poháry za druhá místa si reprezentanti Black and White zasloužili v kategoriích Line dance, a to Žaneta Voldánová, Veronika Předínská, Michala Sloupová, Iveta Voldánová, Nikol Příborská, Natálie Sittová a Alexandra Vilímková.

Dále pak v Line dance duet díky Kateřině Bravencové a Alexandře Vilímkové. Clogging solo ve stříbrné podobě předvedl Vojtěch Holický.

„Mladším členům klubu utekla pomyslná bedna o pár bodů, ale přesto získali hezké čtvrté a páté místo,“ připomněla předsedkyně. Ti tančili ve složení Robin Benovič, Barbora Halová, Marie Duhajská a Lucie Hromková.

Taneční klub Black and White slaví letos třicet let od svého založení. „A strakonickým mistrovstvím si připisujeme bezmála stý pohár za první místo,“ dodala Hrbáčová.