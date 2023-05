Životy lidí v Blatnici pod Svatým Antonínkem ohrozil řidič BMW, když se tamní ulicí řítil rychlostí sto kilometrů v hodině. Muži bez výrazných řidičských zkušeností nyní hrozí, že za volant nesedne i rok.

Policisté natočili řidiče, který jel v Blatnici pod Svatým Antonínkem rychlostí sto kilometrů v hodině. | Video: policie

Případ, kdy zběsile jedoucí auto minulo cyklistu, se stal v týdnu. Mluvčí policistů David Chaloupka připomněl, že v obci je povolená pouze padesátka. Provinilec tak jel dvojnásobkem možné rychlosti.

„Kolegové ho změřili radarem, když předjížděl cyklistu, kterého míjel stokilometrovou rychlostí. Šofér s nedlouhou řidičskou praxí v takové rychlosti rozhodně nemohl bezpečně reagovat na provoz v zástavbě. Brzdná dráha je v tomto případě oproti povolené padesátce přibližně čtyřikrát delší,“ upozornil mluvčí Chaloupka.

Těžká nehoda u Veselí nad Moravou. Nárazy do stromů, auto šlo přes střechu

Muži nyní hrozí pokuta deset tisíc korun a dlouhá ztráta řidičského průkazu.

Hazardér se do riskantní jízdy pustil v době, kdy se v regionu stalo několik vážných nehod. Před pár dny se těžce zranil například muž, jenž s osobním autem narazil do dvou stromů mezi Veselím nad Moravou a právě Blatnicí. V dubnu jiný člověk ve Veselí zahynul poté, co se jeho auto srazilo s kamionem.