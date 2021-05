Jenže minimálně v posledních patnácti letech je situace zcela jiná. Zadlužený mlékárenský podnik v roce 2006 ukončil výrobu. Následné chátrání nezastavilo ani město, které před šesti lety mlékárnu koupilo. „Nyní je zanedbaná, především z čelní strany je to ostuda ve městě. Z historického hlediska by byla ale škoda, kdyby šlo všechno dolů i s komínem,“ myslí si Procházka.

Nyní to vypadá, že právě jen zmíněný cihlový komín na místě zůstane. Jako hmotná vzpomínka na mlékárenskou tradici v Kyjově. Nejrozsáhlejší budovy v areálu mají jít však k zemi. „Počítáme s demolicí ještě v tomto roce. Nejdřív ale vyhodnotíme výběrové řízení,“ přiblížil místostarosta Daniel Čmelík s tím, že příjemným překvapením byl velký počet firem, které mají o provedení demolice zájem.

Radnice prověřovala i možnost získání dotace na bourání těchto průmyslových staveb s tím, že by pak v areálu vznikla tržnice a především parkoviště. Desetiletá dotační lhůta, po kterou by nebylo možné areál využít jinak, vyvolala řadu odmítavých reakcí. „Zablokovat tento prostor na deset let je špatné rozhodnutí. Město by mělo vyvinou maximální úsilí, aby se tady podařilo provést bytovou výstavbu. Obyvatelé nám v Kyjově ubývají, mají totiž problém se zajištěním bydlení,“ řekl radní Pavel Berka. Počítá s tím, že by se v lokalitě mohlo postavit kolem osmdesáti bytů.

Sousedící areály



Mlékárna: Areál s cihlovým komínem z roku 1935. Objekt industriálního dědictví potravinářského průmyslu.

Pivovar: Areál objektů bývalého pivovaru a sladovny s historií sahající až do druhé pol. 16. století. Hodnotný je zejména klasicistně upravená varna.

Zdroj: NPÚ

Lídr nejsilnějšího opozičního sdružení Petr Valihrach lituje promarněných šesti let od doby, kdy město areál za osm milionů korun koupilo. „Už tehdy jsme navrhovali provedení architektonicko historického průzkumu, protože jde o modernistickou meziválečnou stavbu, která byla na svou dobu hodně progresivní. To se nestalo a budova je dnes už zdevastovaná,“ uvedl Valihrach. Jako vhodné další řešení vidí kompaktní bytovou zástavbu. „Jde o jednu z nejcennějších lokalit, vedle parku a samotného centra, v blízkosti škol a školek,“ přiblížil opoziční zastupitel s tím, město kvůli úbytku obyvatel přišlo už za posledních deset let o příjmy do rozpočtu v hodnotě sto milionu korun.

Parkoviště tady odmítá. „Vytvořilo by v centru města jen další závlek aut, kterých se tady pak nezbavíme. Rušit parkoviště je nepopulární,“ vysvětlil Valihrach.

Vedení radnice ale zatím preferuje variantu alespoň dočasné parkování v areálu po zbourané mlékárně. „V mezidobí bychom oslovovali případné investory, se kterými bychom mohli ve spolupráci vystavět něco nového a najít využití, primárně bychom byli rádi za byty. Dočasné parkoviště by bylo pro zaměstnance úřadů, kteří by pak svá auta přesunuli z náměstí a jeho okolí, a uvolnili by tak místa pro občany, zákazníky obchodů a lidi, kteří si jdou vyřídit své záležitosti právě na úřady,“ přiblížil místostarosta.

V sousedství chátrá i ale komplex pivovaru, který se po soudních tahanicích dostal plně do majetku města před čtyřmi lety. Na něj se v nejbližší době demolice nechystá. „V areálu zatím zůstane budova pivovaru, která není v tak tristním stavu jako mlékárna a má jakousi historicko architektonickou hodnotu. Nechali jsme si zpracovat analytickou studii využití areálu, kde zpracovaná spousta variant. Je na posouzení investora, pokud bychom jím byli my, nebo developera, zdali se mu oplatí budovu nechat stát a opravit ji a využívat, nebo tady postavit jiný objekt,“ uvedl Čmelík.