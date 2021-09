Přitom hodonínské 3D bludiště existovalo jen tři roky a na posledních dvou sezonách se podepsala omezení související s protipandemickými opatřeními. Přesto se spolumajitelé rozhodli zabojovat, pokračovat a vystavět nové lanové centrum. „Moc se mi líbilo, jak jsme chodili do bludiště, výborné tam byly třeba boxovací pytle. Doufám, že se ještě postaví,“ věří sedmiletý Filip Helešic.

V úsilí o obnovu zakladatelům fandí i řada rodičů. „Bývala tam spousta dětí, a všechny to tam hodně bavilo. I náš malý se tam chystal, ale nedočkal se. Obnovu bychom přivítali,“ svěřila u trosek bývalého hojně navštěvovaného bludiště Markéta Vodrážková s přihlížejícím synem.

Zakladatelé vyhledávané naučné a zábavné stezky v korunách stromů se o obnovu pokouší, byť se tornádem způsobená škoda vyšplhala až k šesti milionům korun. Vzhledem k vývratům a zničení nosných i blízkých stromů bude zřejmě nutné stěhování. Požádali proto radnici o výpůjčku či pronájem městského pozemku v příměstském lese dál od trasy tornáda. O žádosti už i jednali městští radní s tím, že záležitost odložili a na stůl se dostane až po vzájemné schůzce. „Vypadá to nadějně, ale je to o jednání, o stanovených podmínkách a samozřejmě o stavu tamních stromů,“ řekl jeden z dvojice zakladatelů 3D bludiště Vítězslav Topilin.

Zátěžové zkoušky

Právě zajištění bezpečnosti v souvislosti se zdravím stromů se ukazuje nyní jako klíčová otázka. Na nejistý stav letitých dubů pod povrchem, v kmenech i v korunách upozorňuje také stanovisko z radničního oddělení zeleně i s vyjádřením dendrologa, podle nějž mohlo dojít k přetížení řady stromů, byť se na nich jednoznačné známky poškození neprojevují.

„Už stromy u původního 3D bludiště jsme nechávali pravidelně posuzovat odborníkem. U nového umístění by dendrolog prováděl náročnější posouzení se zátěžovými zkouškami. Ze zjištěného stavu by vyplynula také možná řešení. Ve hře by byla i varianta s kombinací stromů se sloupy,“ přiblížil možnosti Topilin.

S návrhem na jednání přišel na schůzi městských radních starosta Libor Střecha. „Byla to dobrá atrakce, ale vzhledem k průchodu tornáda se musí klást zvýšená pozornost na kondici tamních stromů,“ řekl starosta s tím, že následující jednání s úředníky má vyjasnit jak otázku umístění 3D bludiště, tak to, co se pro něj dá udělat, včetně například nutnosti tahových zkoušek u stromů. Jednání má být na programu v závěru příštího týdne.