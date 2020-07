*4. června 1919, Hroznová Lhota

+1. ledna 1945, St. Omer

Vystudoval gymnázium ve Strážnici a před uzavřením vysokých škol nacisty krátce studoval strojnictví na brněnském VUT. V roce 1940 odešel do zahraničí a balkánskou cestou se dostal do Francie, kde se stihl ještě zapojit do obranných bojů proti postupující německé armádě a poté se evakuoval do Anglie. Tam prodělal další výcvik a v září 1944 se do Francie vrátil jako velitel čety Československé samostatné obrněné brigády.

Jeho jednotka se podílela na obléhání německé posádky v Dunquerke. Zde byl Šrámek nešťastnou náhodou postřelen spolubojovníkem. Na následky zranění zemřel 1. ledna 1945 v St. Omer, kde je také pochován.