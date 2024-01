Všechny projektové dokumentace máme nachystány. Máme už podané žádosti na AOPK (Agentura pro ochranu přírody a krajiny) a teď budeme schvalovat podání žádosti o dotaci z IROPu, která může být až do výše pětaosmdesáti procent uznatelných nákladů, což je samozřejmě v případě úspěchu obrovský bonus,“ řekl Deníku hodonínský starosta Libor Střecha.

Zároveň přiblížil, že město je připravené tak, že má stavební povolení i prováděcí dokumentaci. „Budeme čekat, jak naše žádost dopadne a pak se můžeme vrhnout na soutěžení a začít realizovat. Budeme moc rádi, když uspějeme. Lidi si zaslouží, aby byly parky zmodernizované, ať tam mohou všichni chodit aktivně odpočívat a podobně,“ uvedl starosta.

Podle vyjádření z odboru investic by okolí Rozmarýnku mohlo začít dostávat nové šaty v létě. Parkoviště by mohlo být hotové do konce tohoto roku. „Park se bude dokončovat na jaře 2025,“ stojí v podkladech pro úterní jednání radních od úředníků odboru investic a údržby.

A čeho by se měli příchozí v okolí Rozmarýnku dočkat? „Přibudou hrací prvky a prolézačky, pískoviště a parkour prvky. Lokalita bude nově osvětlena, což mimo jiné zvýší bezpečnost,“ nastínil kolektiv pracovnic odboru rozvoje města plánované novinky.

Prostor má být navíc bezbariérový. Nově by měli příchozí najít i pítko, pobyt u Rozmarýnku za parných letních dnů mají zpříjemnit pobyt trysky a mlžítka. Na novou, atraktivnější podobu místní čekají léta, vždyť představení regenerační studie veřejnosti na veřejném projednání se konalo už v červnu 2019. Na roky na to se Deníku vyjadřovala ke zhoršujícímu se stavu například Eva Rolinková. „Už by se s tím mělo něco udělat, je to hrůza. Návrhy toho, jak by to tady mělo vypadat jsem viděla, a líbí se mi,“ svěřila se tehdy místní žena. Jenže od té doby na asfaltových površích u Rozmarýnku je přibývá prasklin.

Nová úprava parků má sloužit především místním žijícím v okolí. Kromě nich také návštěvníkům, turistům či hostům z nedalekých lázní. Jak také zmínil starosta spolu s parky u Rozmarýnku a Sadová se radnice zaměřuje také na obnovu parku na Mírovém náměstí. Jeho nová podoba má být nejnákladnější z trojice modernizovaných parku. A také u něj by Hodonínští rádi uspěli se svou žádostí o dotaci, kterou mají projednávat na radě druhé úterý tohoto roku. Předpokládané výdaje se tady odhadují na 174 milionů korun, z této sumy by dotace z Evropské unie a státního rozpočtu mohly pokrýt až čtyřiaosmdesát milionů.

Zdroj: Deník/Petr Turek