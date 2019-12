Namísto čtyř set korun za rok rovná pětistovka. Za rezidentní parkovací kartu v zónách placeného stání budou muset Břeclavané od nového roku sáhnout hlouběji do kapsy. Vzrostou také ceny na některých parkovištích. Mnohde naopak lidé s parkovacím kotoučem za prvních třicet minut stání nezaplatí ani korunu.

Většina lidí se proti rozhodnutí radnice ohradila. „Z jakého důvodu zdražujete? Parkování vydělává určitě balík, ale město potřebuje víc? Odrazí se zisky i někde pro občany, nebo nás budete jen vysávat?“ napsal například na facebookové stránky města Tomáš Smolík.

Srovnání cen

- Břeclav: celodenní stání na parkovišti u autobusového nádraží vyjde místo 20 na 50 korun. Před nádražím zaplatí lidé za celý den namísto 30 rovných 50 korun. Cena rezidentní parkovací karty se zvedne ze 400 na 500 korun.

- Hodonín: Místo 1000 korun za vyhrazené parkování zaplatí lidé měsíčně 1500 korun.

Břeclavský místostarosta Jakub Matuška prudké reakce lidí brzdí. „Někde jsme zvedli cenu o pětikorunu, jinde zavedli první půlhodinu zdarma. Náklady na údržbu parkovišť rostou. Pochopitelně jsme náš záměr porovnali i s cenami v jiných městech jakými jsou Znojmo, Hodonín, Vyškov nebo Blansko. Naše ceny rozhodně nejsou nijak vyšší,“ okomentoval místostarosta.

Řada lidí reagovala také na výrazné zvýšení ceny za parkování u autobusového nádraží. Za celodenní stání tam lidé namísto dvaceti zaplatí padesát korun. „Když zaparkuji, zaplatím. Ale přiměřeně! Denně jezdím vlakem směr na Brno do zaměstnání,“ uvedla Iva Bednaříková.

Právě toto parkoviště podle Matušky nejspíš už na jaře příštího roku přejde do režimu takzvaného park and ride a oddělí ho závory. „Pokud pak někdo skutečně bude stát například devět hodin, nezaplatí padesát korun, ale jen dvacet. Jde nám o to, aby parkoviště sloužilo především lidem, kteří dále cestují vlaky,“ uklidnil Matuška.

Několik nových vyhlášek schválili kvůli novele zákona i hodonínští zastupitelé. Změnila se třeba výše sazeb za vyhrazené parkování. Po pěti letech radnice zvedla měsíční paušál z tisíce na patnáct set korun. „Roční paušál za jedno osobní auto se navyšuje z deseti na patnáct tisíc korun,“ uvedl vedoucí ekonomického odboru Marián Maňák.

Změna se dotkne desítek vyhrazených stání. Úpravy sazeb v této vyhlášce mají přinést ročně do městského rozpočtu čtvrt milionu korun. „Jde o neadekvátně výrazné navýšení pro město o velikosti Hodonína. Navíc vyhrazením nikdy zcela nezabrání tomu, aby tam zaparkoval někdo jiný,“ řekl Josef Běloch z Hodonína.

Rezidenční parkování i platby přes automat zůstanou stejné jako doposud.