/VIDEO/ Prvenství i třetí místo přivezli šikovní žáci hodonínské Integrované střední školy z jubilejního desátého ročníku soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček, která se uskutečnila koncem ledna v moravské metropoli. Tomáš Čejka a Veronika Bílková na Brněnském zrcadle zazářili zlatem i bronzem.

Návštěva Deníku v kadeřnictví Rozmarýn Integrované střední školy v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

Crop neboli Caesar střih se stal doménou právě Tomáše Čejky, který tak ovládl svým uměním účesovou tvorbu v pánské kategorii.

Veronika Bílková se pustila do úpravy cvičné hlavy v kategorii Fantasy story – Hra o trůny, svým provedením si vybojovala třetí místo. „Úspěchy nás potěšily. Zároveň potvrdily, že v tomto oboru máme velice dobré žáky, což dokazují také v našich kadeřnictvích. Jejich um tady mohou ocenit i noví zákazníci,“ sdělila vedoucí učitelka odborného výcviku Klára Ella Grulichová.

Zároveň přiblížila, že jedno kadeřnictví je v Bažantnici v areálu školy v Jilemnického ulici, kde je otevřeno pro veřejnost v lichém týdnu od osmi do dvanácti hodin, v sudém týdnu od třinácti do osmnácti. Druhé kadeřnictví Rozmarýn v Brandlově ulici otevírá každý týden pro veřejnost od osmi do dvanácti a pak od třinácti do osmnácti hodin.

Veronika Bílková zároveň v Brně navázala na předvánoční úspěch z Jihlavy, kde byla také bronzová, a to v kategorii Královský ples. Její spolužačka z třetího ročníku oboru kadeřnice Zuzana Dohnálková dokonce na Vysočině zvítězila v kategorii Avatar. Přitom celorepubliková soutěž Mladý módní tvůrce ČR má nejen prestiž a dlouholetou tradici, ale dokonce se jí v Jihlavě zúčastnili žáci ze šestnácti škol, dokonce i ze zahraničí.