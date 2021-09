/FOTO/ Jeden samec a dvě samice. Tato šimpanzí skupina v pondělí dopoledne doputovala ze Zoo Brno do Hodonína. Příhraniční zoologická zahrada trojici zajistí domov po dobu výstavby nového zázemí v krajské metropoli.

Příjezd brněnských šimpanzů do hodonínské zoologické zahrady. | Foto: Zoo Hodonín

„Původně jsme měli v plánu umístit je do volné expozice mimo pavilon opic, která se k tomuto účelu nabízela. Po důkladném zvážení jsme ale původní plán přehodnotili a rozhodli se je umístit do sousedství našich šimpanzů. Jedná se totiž o velmi inteligentní a společenská zvířata a byla by škoda této příležitosti nevyužít k tomu, aby obě skupiny měly mezi sebou vzájemný kontakt,“ přiblížila zooložka hodonínské zoo Zdenka Vavrysová.