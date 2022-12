Kluziště ale bude v provozu kratší čas, než tomu bylo v minulých letech. „Věřím, že to každý pochopí,“ uvedl starosta.

To v Dambořicích zahajují bruslařskou sezonu obvykle kolem Mikuláše. Letos start ale kvůli servisu chlazení zhruba o týden odložili. Podle Michala Konečného, který má na starosti rezervace, lidé přijíždí nejen z blízkého Kyjovska, ale také z okolního Vyškovska, Břeclavska a Brněnska. „Například u veřejného bruslení je lehce nadpoloviční většina přespolních, zbytek jsou domácí,“ nastínil Konečný.

Spoluzakládal ARO v Kyjově, nyní Zdeněk Nenička slaví osmdesátiny

Na zájmu se tak zatím příliš nepodepsal ani nový ceník, v němž se dospělým zvedla platba za dvou až tříhodinový blok bruslení na sto korun. Naopak poloviční slevu nyní mohou čerpat bruslaři až do osmnácti let. Oproti minulé sezoně mohly tuto možnost využít děti do patnácti let. „Jako bonus je použití šatny, sprchy i WC zdarma,“ podotkl Konečný.

K navýšení ceny bruslařům přistoupili pro novou sezonu i v Kyjově, a to o pět korun za devadesát minut. Kyjovští naopak zahájili sezonu jako obvykle, tedy i nejdříve v okrese, a to už třetího prosince.

„Vzhledem k navýšeným cenám energií jsme původně uvažovali o tom, že by kluziště nebylo v provozu až do poslední únorové neděle, ale pouze do závěrečné lednové. Nicméně radní se nakonec dohodli, že pojedeme celou sezonu tak, jak jsou u nás lidi zvyklí,“ sdělil tajemník kyjovského městského úřadu Filip Zdražil. Verdikt ovlivnilo, že zatím ještě není hotový aquapark, a možnosti aktivního pohybu jsou tak přes zimu v Kyjově omezené.

Nová kniha o Vnorovech přibližuje i štědrovečerní věštění z hrnků

Zabruslit si tam tak po čtvrtečním poledni mohl například místní rodák Zbyněk Váhala, který vyzkoušel kvalitu ledu i se synem. „Máme to tady v místě, takže nemusíme jezdit zrovna daleko. Je to ideální, i když jsem slyšel, že také ve Vracově je to dobré. Letos jsme tady v Kyjově sice na ledě poprvé, ale jelikož začínají prázdniny, chystáme se, že budeme bruslit skoro pořád,“ svěřil se mladý muž.

Do poslední předvánoční středy bruslilo v Kyjově čtrnáct set lidí. Nejvíce jich bylo v neděli po Mikuláši, 180. Statistiku vedou úředníci z odboru školství a kultury.

Ve Veselí nad Moravou zatím podle informací z radnice zůstává kluziště z úsporných důvodů zavřené. V Hodoníně je k dispozici zimní stadion.

Otevřená veřejná kluziště v okresu Hodonín do Nového roku



Dambořice

otevřeno: pátek, sobota do 12.00, neděle (Boží hod) zavřeno

dále otevřeno od pondělí až do Silvestra do 14.30



Kyjov

otevřeno: pátek (10.00 – 17.30), sobota a neděle (10.00 – 11.30), pondělí (10.00 – 17.30), úterý až čtvrtek (8.00 – 19.30), pátek (10.00 – 19.30), silvestrovská sobota (10.00 – 13.30) a Nový rok (14.00 – 17.30)



Vracov (veřejnost)

pátek (9.30 – 18.00), sobota (9.30 – 13.30), neděle (Boží hod) zavřeno, pondělí (9.30 – 16.30), úterý až pátek (9.30 – 18.00), silvestrovská sobota (9.30 – 13.30) a Nový rok zavřeno