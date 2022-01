Region dokonce v tomto ohledu kraloval i celkově mezi sedmasedmdesáti okresy České republiky. „V okrese Hodonín byl nejvyšší podíl děvčat mezi živě narozenými dětmi,“ přiblížil poslední srovnání za prvních devět měsíců loňského roku Karel Adam z Českého statistického úřadu.

Celkem se v kyjovské nemocnici v roce 2021 narodilo 835 dětí. Počet porodů se tady snižuje už pátým rokem. Nejvíce však v posledních dvou covidových letech, na což zřejmě měly vliv i protiepidemická opatření. „Ubylo nám rodiček ze Slovenska,“ potvrdil mluvčí Nemocnice Kyjov. Naopak nejbližší slovenská porodnice, tedy ta ve Skalici, hlásí za minulý rok nejvyšší počet porodů od roku 2013, při nichž se tady narodilo 788 dětí.

Dům přírody v Hodoníně nabídne expozice uvnitř i na střeše, takhle bude vypadat

Už loni se v Kyjově dostaly pod čísla narozených dětí z před patnácti let, kdy ještě v okrese přicházely na svět děti ve dvou porodnicích. Tedy i v Hodoníně.

Výrazně také poklesly počty dvojčat. Ještě v roce 2018 jich bylo přitom devět. Další rok už jen čtyři a předloni tři. „Loni byly dva porody dvojčátek,“ přiblížil primář gynekologicko porodnického oddělení Július Maruška.

O to víc se museli porodníci v roce 2021 vypořádat s koronavirem. „Porodnice, stejně jako předloni na podzim, musela zajistit podmínky pro porody Covid pozitivních pacientek, spontánně i císařským řezem. Větší komplikací byl jen zánět plic u jedné z rodiček. Všechny maminky i děti, včetně tohoto případu, ale dopadly dobře,“ uvedl primář s tím, že rodičky i děti přežily.

Nejdřív kotel, pak okna. Na velkou opravu si hodonínská galerie počká

Nejsilnějším měsícem v kyjovské porodnici bylo tentokrát září, kdy se tady narodilo 88 dětí, naopak v únoru to bylo nejméně, a to 58. Průměrný věk rodiček se loni opět zvýšil, už zhruba na 32 let. „Nejčastěji u nás rodí ženy kolem třicítky,“ doplnil primář. Rozdíl mezi nejstarší a nejmladší rodičkou v kyjovské nemocnici loni činil osmadvacet let. „Nejstarší rodičce bylo 44 let a nejmladší 16 let,“ uvedl Maruška.

Kyjovští provedli méně císařských řezů než v roce 2020, jejich počet tak ze 202 klesl na 175. „V průměru každé páté dítě se narodilo sekcí,“ doplnil primář.

Oproti tomu, že v Nemocnici Kyjov klesá počet narozených dětí už pátým rokem, tak v sousední Uherskohradišťské nemocnici naopak trhají v posledních letech rekordy. Také loňský rok, který tam zahájil jako první narozený malý Václav z Tvarožné Lhoty, byl rekordní. Celkem se v tamní porodnici narodilo 1 648 miminek. Podle informací z tamní nemocnice to bylo oproti roku 2020 o 131 novorozenců více.

Narození v Nemocnici Kyjov

2021: 835

2020: 897

2019: 962

2018: 1013

2017: 1065

Nejčastější jména novorozenců:

2021

holky: Viktorie 16x, Adéla 14x, Tereza 13x

kluci: Jakub 26x, Matyáš a Filip 16x

2020

holky: Natálie a Sofie 17x, Tereza 16x, Eliška 15 x

kluci: Jakub 30x, Adam, Dominik a Martin 17x