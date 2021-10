Ten už v úterý jednal v Praze v lidoveckém ustavujícím poslaneckém klubu. Zřejmě jako budoucí koaliční poslanec bude mít trochu jiný záběr. Navíc je ještě v Hodoníně městským radním. O vedení zdejší nemocnice bude co nejdříve jednat s krajským radním pro zdravotnictví, občanským demokratem Jiřím Kasalou. „Abychom si vše probrali osobně. Následně vás budu informovat,“ sdělil jihomoravský radní.

Naopak někdejší okresní předseda hodonínských křesťanských demokratů Antonín Tesařík pro Deník uvedl už krátce po sečtení hlasů, z vedení Nemocnice TGM v Hodoníně odejde ke konci tohoto roku. „Můj závěr je, že se na dvou židlích nedá sedět tak, aby člověk naplno vykonával to, k čemu získal důvěru voličů,“ přiblížil jednašedesátiletý Tesařík, který se stal šéfem nemocnice podruhé v roce 2018. Na což rezignoval na mandát krajského zastupitele.

Podle svých slov chce hlavně pro zdravotnictví pracovat i ve sněmovně. Mimo jiné na zvýšení atraktivity studia medicíny pro mladé lidi. „Také na účinné motivaci již hotových, atestovaných zdravotníků, aby zahájili kariéru právě v nemocnicích našeho typu. Určitě by mělo dojít také k narovnání u úhrad, aby se za stejný výkon dostával stejné množství peněz kterýkoliv poskytovatel, ať už je státní, veřejný nebo soukromý,“ uvedl třiapadesátiletý politik z Drnovic na Vyškovsku.

Součástí nejsilnějšího poslaneckého klubu ve sněmovně bude Lubomír Wenzl. „Chci být ředitelem nemocnice a poslancem,“ řekl jasně v úterý večer Wenzl, který je krajským předsedou ANO 2011. Od července 2018 šéfuje největšímu zaměstnavateli na Hodonínsku, a to kyjovské nemocnici.

Obě nemocnice v hodonínském okresu by už brzy měly mít v čele nové poslance. Oba ředitelé se ke spojení svého stávajícího postu s politickou rolí postavili rozdílně. Oba by zároveň měli stát na opačné straně pomyslné barikády. Jeden v koalici, druhý v opozici.

