Bukovanský mlýn má autobusovou zastávku, Hodonín kontaktní centrum

To je od března pod správou společnosti Kordis, která se stará o organizaci veřejné dopravy na jižní Moravě. „Cílem je zlepšit informovanost o fungování integrovaného dopravního systému. Postupně v celém kraji přecházíme na elektronické jízdenky a s tím souvisí i zavádění sítě těchto kontaktních center. Zde si cestující budou moci vyřídit právě tyto jízdenky nebo získají potřebné rady, například pokud narazí na nějaký problém,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje Kordisu Květoslav Havlík. Hodonínské kontaktní centrum je otevřené v pracovních dnech od šesti do čtrnácti hodin, s polední přestávkou mezi 12.30 a 13.00.

Osm drah na hodonínském oválu mají připravit do šampionátu

Druhou novinku přivítají především návštěvníci Kyjovska. Vyhledávaný Bukovanský mlýn má totiž vlastní zastávku. „I když je v kraji řada zajímavých míst, kde by se zastávky hodily, tak zřídit novou bývá velký problém, stojí zatím vysoké náklady a splnění řady podmínek. U Bukovanského mlýna jde ale zřejmě o první případ v kraji, kdy si zafinancoval vznik zastávky majitel mlýna, za což jsme moc rádi. Jde o velice hezké místo s vyhlídkou na Slovácko,“ uvedl Havlík. Na společnosti tak bylo zajištění toho, aby tam řidiči autobusů zastavovali a zastávka se dostala do jízdních řádů.

Kromě toho od dubna tam začnou zastavovat na lince 642 cyklobusy. „Už za tři týdny se tam bude dát vyjet na kole a zpátky pak může člověk sjet cyklobusem do Kyjova či do Ždánic, aniž by musel šlapat,“ dodal koordinátor.