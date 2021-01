Kyjovští totiž v přízemí zřídili pietní místo věnované muži, který vedl městský úřad více než patnáct let.

Předtím působil řadu roků na tamním právním oddělení. „Zemřel člověk, který byl pověstný svým vytříbeným humorem, který nepokazil žádnou legraci. Ale Milan nebyl jen znamenitým společníkem, byl především skvělým člověkem a kolegou. V srdci po něm zůstane hluboký kráter. Moc nám tu chybíš,“ uvedl na sociální síti František Lukl, který je starostou Kyjova od roku 2005.

Milan Jagoš se stal třetím polistopadovým tajemníkem ještě za jeho předchůdce Jana Letochy. „Řadu let pracoval na právním oddělení. Když se uskutečnilo výběrové řízení na tajemníka, tak byl nejlepší. Ta vánoční informace, že zemřel, byla šokující,“ posmutněl bývalý starosta.

Od tohoto týdne je v přízemní radnice ve standardních úředních hodinách přístupné pietní místo s kondolenční knihou. „V ní již přibývají první vzpomínky a vyjadřování soustrasti jeho rodičům,“ přiblížil vedoucí radničního odboru organizačního a právního Filip Zdražil. Právě jej radní dočasně pověřili vedením úřadu, a to do ukončení výběrového řízení. „To by se mělo uskutečnit v průběhu února,“ podotkl Zdražil. Kyjovský městský úřad má přes 150 zaměstnanců a jako pod obec s rozšířenou působností pod něj spadá 42 obcí s více než 55 tisíci obyvateli.

Poslední tajemník Městského úřadu v Kyjově zemřel na Štědrý den roku 2020 ve věku pětačtyřiceti let na následek silné zdravotní indispozice. Poslední rozloučení s Milanem Jagošem se uskutečnilo ve smuteční síni města Kyjova minulé úterý. Následně byl pochován do rodinného hrobu ve Velké nad Veličkou.