Do té doby byl Martin Hájek cimbalistou a starostou Radějova se zhruba osmi sty obyvateli. Jenže voliči jej ze sedmého místa vykroužkovali na kandidátce Pirátů a Starostů mezi kvarteto jihomoravských poslanců této dvoukoalice. „Je to hektické, ale zatím to zvládám. Starostování rozhodně nechci šidit. Nejhorší je plánování. Především vzhledem k tomu, že chod schůzí a výborů ještě není pravidelný. Takže když jedu do Prahy, tak nevím, kdy se vrátím. Výhodou je, že jsou všechny pondělky volné,“ svěřil se starosta Radějova Hájek, který byl dříve ředitelem tamní základní školy.

Nyní má na úřadování na obecním úřadu tak hlavně pondělky. „Vyřizuji ty nejdůležitější věci a další řeším ve chvilkách volna v Poslanecké sněmovně,“ řekl jednapadesátiletý politik s tím, že předběžně řešili s kolegy další chod obecního úřadu na minulém zastupitelstvu a ještě před Vánoci chtějí novinky schválit. „Domluvili jsme se, že se vzdám uvolněné funkce starosty a přejdu na neuvolněného starostu. Zvolíme ještě jednoho místostarostu s tím, že všichni budeme neuvolnění. Za peníze, které se ušetří za mě, budeme mít na jedno místostarostu, který bude mít na starosti chatovou oblast. Dále chceme mít ještě na vedoucího naší rychlé roty,“ přiblížil radějovský poslanec s tím, že s fungováním nového rozdělení agend počítají do podzimních komunálních voleb. Do nich by pak šel podle vytížení v parlamentu. Tam má zatím jen funkce ve výborech jako řadový člen. Regionální poslaneckou kancelář chce mít v sousední Strážnici.

V poněkud jiné pozici je dvojka koalice Spolu a lidovecká jednička Jiří Horák. Ten je nejen starostou Bučovic, ale je i členem krajského zastupitelstva. „Avizoval jsem, že budu jako starosta pokračovat, ale rezignuji na pozici krajského zastupitele, včetně výboru a komise. To učiním na nejbližším zastupitelstvu,“ sdělil sedmatřicetiletý starosta Horák. Zastupitelský klub KDU-ČSL se tak brzy dočká hned dvou změn. Horáka by měl vystřídat místostarosta Moravského Krumlova Zdeněk Juránek. A budoucí ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou zase její kolega z obecní rady v Ratíškovicích starosta Josef Uhlík.

Horák navíc na nejbližším městském zastupitelstvu odstoupí i z představenstva tamních vodáren. „Vyhodnotili jsme to s místostarostou, kterého problematika zajímá, a říkal, že to rád převezme,“ doplnil bučovický starosta. Ten bude mít kvůli souběhu funkcí o šedesát procent snížený starostovský plat. „Je to ze zákona a je to v pořádku,“ podotkl Horák. Jak doplnil, ve sněmovně neměl ambici stát se předsedou či místopředsedou výboru. Z tohoto pohledu je tak jen řadovým členem výboru pro obranu a zahraničního výboru.

Také v čele radnice v Těšanech zůstane stávající starosta Miroslav Zborovský. „Domluvili jsme se na zastupitelstvu, že rok před volbami nebyl ani žádný jiný vhodný kandidát, který by mě vystřídal. Proto jsme udělali celkem zásadní změnu, že moje pozice se změnila z uvolněné na neuvolněnou. Naopak pozice místostarostky, která byla neuvolněná, bude nově uvolněná. Místostarostka je tak tady dnes a denně pro občany Těšan,“ uvedl Zborovský s tím, že do konce volebního období bude starostou. „Jsem tady kdykoliv, když nemám sněmovnu. Rozhodnutí i jednoznačné potvrzení zastupitelstva vychází z toho, že máme rozdělaný projekt rekonstrukce sportoviště a rozprojektované úpravy dvou hřbitovů,“ doplnil těšanský starosta Zborovský.

Na svém postu zůstává také poslankyně i starostka brněnské městské části Černovice Petra Quittová. „Prozatím jsem se funkce nevzdala. Systém v Poslanecké sněmovně se nyní konsoliduje, nastavují se pravidla. Prozatím je skloubení poslaneckého mandátu se starostováním v pořádku,“ komentovala Quittová. Ta je i starostkou tamního Sokola. „Starostování Sokola je dobrovolnická činnost, které se dá v současnosti pořešit online, což můžu udělat odkudkoliv. Navíc se v současné době kvůli covidu přes rok a půl necvičilo,“ doplnila Quittová. Starostkou zůstává i nová poslankyně občanských demokratů Jana Bačíková z Vacenovic.

Lubomír Kopeček z katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně ale nepovažuje kumulování funkcí starosty a poslance za rozumné. Upozornil tak na srovnání s postem senátora. „Ten je mnohem méně vytěžující než poslanec, takže z hlediska nasazení to pak není tak velký problém. Jenže dělat poslance a k tomu starostu nějaké středně velké obce nebo města, jsou dva úvazky docela problém. Zvláště pokud dojíždí až z jižní Moravy nebo Zlínska. Tato kumulace funkcí určitě nepřispívá k tomu, aby se obě funkce dělaly pořádně,“ upozornil politolog Kopeček.

Zároveň připomněl, že fungující komunální sféra v České republice navíc umožňuje mnohem snadnější výměnu starostů při jejich zvolení poslanci než například v zemích, kde se starostové přímo, jako je tomu například na Slovensku. „Když se někdo vzdá funkce starosty, tak u nás přejde více méně jednoduše na někoho dalšího. To by tady podle mě mělo fungovat jako pravidlo. Vzhledem k tomu, že nemáme přímou volbu starostů, se tím nevyvolávají volby. Navíc to neznamená, že starosta zároveň rezignuje na zastupitelský mandát, takže vzdání se starostovského mandátu není pro existující koalici v dané situaci ani žádný fatální problém,“ dodal Kopeček.

Jihomoravští starostové a zároveň poslanci



- Jana Bačíková, Vacenovice (Hodonínsko), ODS



- Martin Hájek, Radějov (Hodonínsko), StaN



- Jiří Horák, Bučovice (Vyškovsko), KDU-ČSL



- Petra Quittová, Brno-Černovice, StaN



- Miroslav Zborovský, Těšany (Brněnsko), KDU-ČSL