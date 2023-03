/VIDEO/ Demoliční bagr se tento týden rázně zakusuje do bývalého Casina v Hodoníně. Postupně tak rozbíjí železobetonový bank někdejší herny, diskotéky či restaurace. S přestávkami na kropení proti prašnosti postupně mizí pro Hodonín unikátní stavba z poloviny devadesátých let.

Bourání Casina v Hodoníně. | Video: Deník/Petr Turek

Zábavní komplex lidově nazývaný také jako Razítko tak ustoupí budoucí výstavbě. Nahradit jej totiž mají nízkoenergetické bytové domy s terasami. Bytů by tady mělo vyrůst celkem čtyřiaosmdesát.

K dispozici by mohly být pro první majitele možná už za dva roky. „Je teoretická šance, že by to mohlo být koncem roku 2024. Realističtější hlasy ale mluví o tom, že by se sem první obyvatelé stěhovali v roce 2025,“ uvedl ještě před zahájením demolice předseda správní rady CMC for Group Hanz Kaufmann.

Jedna z dominant místní části Bažantnice se hostům poprvé otevřela na jaře roku 1994. Třípatrové centrum nabízelo celou řadu lákadel a služeb, nahoře pak Casino a salonek s pokoji. Poslední léta ale do objektu mířili nezvaní návštěvníci a hasiči tam pak vyjížděli likvidovat několik požárů.