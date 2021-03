Už za několik dnů začnou mizet z očí místních i řidičů jedoucích po silnici I/54 ve Veselí nad Moravou objekty na městské tržnici. Téměř po třiceti letech je začnou nahrazovat polyfunkční domy.

Do prvního z nich s osmnácti byty se mají noví obyvatelé stěhovat zhruba za třináct měsíců. Už nyní však radnice šest z nich vysoutěžila. Zájem měly především místní mladé rodiny. Neodradila je ani vyvolávací částka těsně pod čtyřiceti tisíci korun za metr čtvereční bytu. „Vysoutěžené ceny se pohybují spíše v úrovni 46 až 47 tisíc korun za čtvereční metr. Vnímáme, že poptávka po kvalitním moderním bydlení ve Veselí je,“ řekl starosta Petr Kolář.

V obřadní síni začínala aukce u jednotlivých bytů zhruba u 2,5 milionu ve druhém nadzemním podlaží až po 4,5 milionu korun ve čtvrtém, který má i terasu. Jak doplnila mluvčí radnice Žaneta Jančaříková, vítězní uchazeči nakonec přihodili oproti vyvolávací ceně i statisícové částky navíc. „O šest bytů projevilo zájem celkem šestnáct zaregistrovaných zájemců,“ podotkla mluvčí.

Městská tržnice



kde: Veselí nad Moravou, mezi ulicemi Svatoplukova a Chaloupky, blízko I/54



od roku 1994: tržnice



od března 2021: zahájení prací na výstavbě Rezidence Nová tržnice, včetně demolice stávajících objektů tržnice



duben 2022: předpokládané dokončení prvního ze tří polyfunkčních domů s 18 byty a 5 prodejnami



cena polyfunkčního domu:



69 milionů korun (bez DPH)



nákup tržnice: 15 milionů korun

Přesto byla právě cena nejdiskutovanější otázkou. Jenže podle aktuální nabídky realitních kanceláří je volných novějších bytů v téměř jedenáctitisícovém městě minimum. „Poptávka určuje nabídku,“ zhodnotil stručně diskusi kolem ceny na facebooku města Marián Nikl.

Starosta Kolář ale zároveň připomněl, že se radnice snaží bonifikovat pro bydlení v polyfunkčním domě mladé rodiny s dětmi. A to poskytnutím nenávratné půčky na vybavení bytu ve výši padesát tisíc korun, o kterou bude moci požádat každý člen nové domácnosti mladší čtyřiceti let. Navíc se k trvalému pobytu v novém bytě vážení i bezplatné užívání parkovacího místa, a to na pět let.

Vítězové dražby zatím nejsou vlastníky bytů. Navržené smlouvy o smlouvě budoucí budou příští pondělí schvalovat zastupitelé. Po uzavření smlouvy pak mají zájemci měsíc na zaplacení desetiny kupní ceny. Zbytek mají doplatit po dokončení stavby a kolaudaci bytu.

K tomu má dojít zhruba v dubnu 2022, kdy má ve Svatoplukově ulici stát nový bytový dům. „S vítězem výběrové řízení jsme podepsali v pátek smlouvu o dílo na výstavbu,“ sdělil starosta. Očekává, že práce se rozjedou už příští týden. Ty mají město vyjít i bez daně na téměř devětašedesát milionů korun. Na pokrytí této investice má radnice připravený úvěr.

Městská tržnice Ve Veselí nad Moravou

Veselané chtějí na tržnici nabídnout celkem čtyřicet bytů. To je na hodonínský okres poměrně vysoké číslo. Loni tady totiž Český statistický úřad evidoval necelou stovku dokončených bytů.

Zájem o nové byty tak nepřekvapí nejen vzhledem jejich nedostatku, ale kvůli častějšímu využívání hypotečních úvěru. Jak uvedl ekonom Lukáš Kovanda peníze uložené v nemovitostech jsou před inflací chráněné lépe než ty uložené na spořícím nebo termínovaném účtu. "Češi si v období pandemické krize, kdy se vláda rekordně zadlužuje, aby zachránila zaměstnanost a ekonomiku, půjčují na bydlení jako diví. Přesněji si půjčují o takřka 77 procent více než průměrně v letech prosperity 2015 až 2020," upozornil ekonom, což doložil čísly za letošní leden.