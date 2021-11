Z postu druhého místostarosty totiž odstoupil Marek Novoměstský. „Chtěl bych mu poděkovat za více než dvacet let práce pro naše město,“ řekl starosta zhruba čtyřiapůltisícového města Pavel Čejka.

Bzenec tak zřejmě minimálně na několik měsíců přišel o funkci druhého místostarosty. Většina městských zastupitelů totiž zvolila ve středu večer místo místostarosty jen řadového radního. Tím se tak stal Josef Bártek. Získal potřebných osm hlasů. O druhém navrhovaném kandidátovi do rady, a to Miroslavu Goliášovi, tak už zastupitelé vzhledem k abecednímu pořadí nehlasovali.

V zastupitelstvu po složení mandátu Novoměstským nahradil lídra kandidátky Starostů a osobností pro Moravu až druhý náhradník, a to Milan Juras starší.

Patnáctičlenné zastupitelstvo ve Bzenci podle voleb 2018:



3 mandáty: KDU-ČSL

3 mandáty: Nestraníci

3 mandáty: Starostové a osobnosti pro Moravu

2 mandáty: Volba pro město

2 mandáty: ODS

1 mandát: Moravané

1 mandát: KSČM

Jenže tím změny ve vedení města z největší pravděpodobností neskončí. Starosta i první místostarosta totiž na zastupitelstvu předeslali svůj brzký odchod z městské rady. „Přijímáme odpovědnost za výsledek referenda, které nedopadlo, jak jsme chtěli. Vzdáme se tedy svých funkcí v měsíci lednu,“ uvedl starosta s tím, že jako řádní hospodáři chtějí dopracovat rok 2021. „A připravit a schválit návrh rozpočtu na rok 2022. V lednu svolám zastupitelstvo a dáme příležitost, aby si zvolili nové vedení,“ přiblížil Čejka.

Jak dále uvedl, kromě něj by měl z rady odejít i místostarosta a dva radní. „Mandát zastupitelů si ponecháváme, protože nás zvolili občané, takže nám nikdo jiný nemůže mandát odebírat,“ řekl starosta.

Právě to si ale někteří oponenti současného vedení přejí. Upozornili tak na to, že současné koalici tak dál zůstane v zastupitelstvu většina osmi hlasů, což by mohlo ovlivnit složení budoucí rady. „Když kohokoliv navrhneme a nebude se vám líbit, tak tam nebude. Tady je velice zajímavá situace,“ upozornil na opoziční zastupitel Pavel Janša.

Na to reagoval první místostarosta Ivan Černý. „Tak jak si to naplánujete, tak to podpoříme. Neříkám, že všichni, ale v dostatečném počtu,“ ujistil Černý.

Přesto Janša upozornil na úskalí takto nově navoleného vedení města. „Jakou vyjednávací možnost by měl eventuální starosta, když je v menšině?“ ptal se Janša. Z opoziční řad zazněla tak i varianta s předčasnými volbami ve městě.

Příští jednání zastupitelstva ve Bzenci se má uskutečnit 13. prosince.