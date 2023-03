Bzenčané tady řešili dilema, jestli udělat stropy železobetonové, nebo zachovat stávající. Na základě mykologického průzkumu dali přednost dubovým trámům se soustavou ocelových spínadel. „Průzkum ukázal, že ačkoli vizuální stav trámových konstrukcí působí vcelku neutěšeným dojmem, opak je pravdou a konstrukce se vzhledem ke svému stáří nachází v pozoruhodně dobré kondici,“ uvedl v technické zprávě její zpracovatel Jan Rýpal.

Zahájit práce na stropech chtějí Bzenečtí v dubnu. „Začátek jsme posunuli o tři týdny, abychom mohli ještě na tento záměr podat žádost o dotace na ministerstvu pro místní rozvoj,“ vysvětloval místostarosta.

Připomněl, že žádali o finanční podporu také kraj a památkový ústav. „Až se havarijní věci opraví a stavební úřad povolí vstup, tedy nebude hrozit riziko, budeme moci dovnitř pustit občany,“ přiblížil radní Petr Kalnický, který byl zmocněncem přípravného výboru pro zmiňované referendum o zámku.

Navíc v současnosti radnice nechává dokončit projekt na splaškovou a dešťovou kanalizaci, kdy město platí ročně za odvod dešťových vod půl milionu korun. „Tím, že budeme tyto vody vsakovat, částku ušetříme,“ uvedl starosta a architekt Erik Ebringer. Dále Bzenečtí podle vyjádření vedení města čekají na vyjádření památkářů k použitému stavebnímu materiálu, následně se pak budou moci pustit do fasád, oken, vstupního portálu i balkonu nad ním.

Zásadní otázkou je ale také využití zámku, především pak hlavní budovy. „Asi nejdéle diskutovaným záměrem je přesun radnice do zámku. S tím se zámek už před dvaceti lety kupoval,“ uvedl starosta.

Dvě patra zámku, tedy první a druhé nadzemní podlaží, by metry čtverečními stačily k přesunu všech třiceti úředníků i samosprávy z komplexu městského úřadu. Třetí patro by tak bylo k dispozici pro další možné účely. Při zateplení stropu a nových oknech a využití dvou podlaží pro radnici by ročně za vytápění město podle místostarosty ušetřilo. „Sto šedesát tisíc korun ročně,“ vyčíslil místostarosta Goliáš.

Navíc by se podle starosty dalo v horním patře uvažovat o devíti kancelářích k pronájmů. A co se stávajícím úřadem? „Vynikající pozice na náměstí nabízí možnosti k využití na byty, poptávka je ve městě neuspokojená,“ nastínil Ebringer s tím, že by se do prostor současné radnice dalo dostat až osmnáct spíše malometrážních bytů, a to bez větších zásahů do nosných konstrukcí.

Po konzultaci s dotačními experty to ale vypadá, že první na řadě pro nové využití bude ze zámeckých objektů lisovna. A to vzhledem k možnostem dotačních titulů na cestovní ruch pro informační centra, kdy součástí toho bzeneckého by se mohl stát například výstavní sál či vinotéka. „Postupně bude cyklus besed s místními lidmi pokračovat. Nechtěli jsme hned napoprvé zahltit veřejnost různými variantami využití celého areálu. Kvůli času i udržení pozornosti publika jsme se chtěli věnovat zatím využití části, a to původně jen radnicí. Jelikož nás tlačí možný termín pro dotační program, co se týká lisovny, pustili jsme se do ověření náplně i pro ni,“ vysvětlil starosta. Zároveň připomněl, že nejbližší akce v areálu je plánovaná už na tuto sobotu, kdy se tady uskuteční jarmark, výstava a další pořady pod názvem Bzenecký zámek žije na jaře.

Dnešní zámek v novogotickém stylu byl podle památkářů vystavěný v padesátých letech devatenáctého století na místě barokní budovy, které předcházela pozdně gotická tvrz. „Vlastní budova zámku i dvě boční křídla mají jednotný charakter tak zvané tudorovské gotiky. Jedná se o monumentální stavbu historizujících forem z druhé poloviny devatenáctého století a jeden z mála významných dokladů romantického proudu v architektuře jižní Moravy,“ přiblížila jedinečnost této kulturní památky ve Bzenci Radmila Stránská z Národního památkového ústavu.

Člen bzeneckého výboru pro obnovu zámku Libor Kuchař v této souvislosti připomněl ve středu večer zajímavé jubileum. Letos totiž uplyne dvě sta let od okamžiku, kdy bzenecké panství i s tehdy ještě barokním zámkem koupil Vilém II. Hessenský z panovnického rodu vládnoucího v německé zemi Hesensko-Kasselsko. Tento kurfiřt následně věnoval panství manželce Emilií, po níž jej pak zdědil syn Vilém. Právě on nechal starý barokní zámek zbourat a místo něj postavit nový, ve stylu anglické novogotiky.