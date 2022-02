Nic na tom nezměnilo ani středeční večerní zasedání bzeneckého zastupitelstva. „Samozřejmě záleží na koalici. My jsme brali tento návrh jako ten, který situaci vyřeší a do voleb zajistí běžný chod města,“ sdělil opoziční zastupitel, architekt Erik Ebringer, kterému zastupitelstvo před necelým měsícem svěřilo do rukou pravomoci starosty.