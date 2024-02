Na přílet čapího páru čekají už netrpělivě v Čejkovicích. Připravili jim dokonce zázemí, vyvýšené hnízdo na dvanáctimetrovém sloupu.

Příprava vyvýšeného hnízda pro čapí pár. | Foto: se svolením Pavla Novotného

Podložku vybudovali Čejkovičtí už loni v květnu. „Tehdy spojili své síly místní vinař Milan Vydařelý s dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus. V okolí Čejkovic už je nainstalováno bezmála dvě stě budek pro jiné pěvce či dravce, o které se dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus starají, pravidelně je čistí a vyvěšují nové,“ řekl Deníku dlouholetý člen hnutí Pavel Novotný.

Myšlenka stavby čapího hnízda se podle něj zrodila už v roce 2022. „Tehdy se v jedné části naší obce delší dobu pohyboval čáp bílý, jakoby hledal vhodné místo na zahnízdění,“ zavzpomínal Novotný.

Upozornil na to, že nejnáročnějším úkolem bylo shánění sloupu, na kterém by se mohlo hnízdo postavit. Nakonec se to Čejkovickým podařilo, a to v podobě vyřazeného dvanáctimetrového betonového elektrikářského sloupu. Na ten pak navařili konstrukci podložky, na kterou následně umístili základ hnízda.

„První den po vztyčení sloupu nad hnízdem kroužil pár čápů. Bohužel už byl květen a na zahnízdění bylo pozdě. Letos se uvidí, zda-li se tento pár vrátí,“ doufá Novotný. Přílet čápů z jejich zimovišť se podle zkušeností z minulých let dá očekávat už v druhé polovině února či začátkem března.