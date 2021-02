Nejistota trápí například maturanta z brněnského gymnázia Slovanské náměstí Tobiáše Machálka. „Jak nakonec bude maturita vypadat jsme se dověděli tři měsíce před didaktickými testy a přijímačkami na vysoké školy. Jediná pořádná úprava tkví ve slohovkách, na které se stejně nedá naučit. Změny jsou spíše kosmetické, studentům nepomohou,“ uvedl.

Na didaktické testy z jazyků budou mít studenti o deset minut více času. Na zkoušku z matematiky o patnáct minut více. Období maturit se prodlouží do 26. června. Beze změn zůstaly ústní zkoušky. „Zachování ústních zkoušek považuji za nejdůležitější. Sloh by samozřejmě součástí maturity zůstat měl. Co k tomu dodat. Situace je těžká. Vzhledem k okolnostem mi podoba maturit přijde rozumná,“ sdělila ředitelka gymnázia Elgartova Petra Šperková.

Prodloužené bude i období zkoušek praktických, a to až do 27. srpna. Právě s nimi budou dle ředitelů i studentů potíže. „Největším rizikem bude zřejmě praktická zkouška. Online výuka zde prezenční výuku plně nenahradí,“ poznamenal již dříve ředitel Střední školy strojírenské a elektrotechnické Brno-Trnkova Roman Moliš.

Student stejného zařízení Jiří Švestka si myslí, že prodloužení termínu o několik týdnů je směšné. „Měsíc navíc těžko pomůže studentům dohnat veškeré učivo,“ podotknul.

Úplně jiné podmínky pak budou mít studenti, kteří pomáhali v nemocnicích nebo sociálních službách a didaktické testy nezvládnou. „Budou si je moci opravit 14. až 16. června a počet opravných pokusů jim vzroste na tři,“ informoval ministr školství Robert Plaga, přičemž dodal, že červencový mimořádný termín zkoušky bude k dispozici i studentům pobývajícím při řádném termínu v karanténě.

Lavice, nebo obrazovka

Problémy ředitelé i studenti aktuálně vidí především v tom, že netuší, jestli se žáci kvůli přípravě na zkoušku dospělosti stihnou vrátit do lavic.

Původní plán zněl, že maturantům se dveře vzdělávacích zařízení otevřou v únoru. Datum se pak posunulo na začátek března. Po čtvrtečním jednání poslanecké sněmovny, která odmítla prodloužit nouzový stav, neví nikdo nic. „Konkrétní informace ze strany ministerstva nemáme. Víme jen to, co prolétne médii. Je to obrovská komplikace. Nelze plánovat ani organizovat. Už tak na přípravu k testům, které se konají začátkem května, nezbývá moc času,“ vylíčil zástupce ředitele střední průmyslové školy Brno, Sokolská 1 Libor Havelka.

Obdobně se vyjádřil i Švestka. „Studenti by za ocenili nejvíce nějaké pevné datum, nějakou jistotu. Neustále nám slibují návrat do škol, ale pevné konkrétní datum není. Již od začátku krize není pro naši vládu otevření škol prioritou,“ zamyslel se.

Změny v hodnocení

Odlišný letos bude i způsob hodnocení maturit. „Společnou státní část maturit nově tvoří pouze didaktické testy, které nebudou hodnoceny známkou, ale sdělením, zda žák uspěl či neuspěl,“ připomněla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Názory na novinku v podobě slovního hodnocení jsou rozporuplné. „Je naprosto zbytečné, abychom používali označení uspěl a neuspěl. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, jestli jednička je skutečně jedničkou na všech školách, nicméně si myslím, že kdybychom zůstali i klasického hodnocení, vůbec nic by se nestalo,“ uvedl ředitel brněnské střední školy Olomoucká Zdeněk Pavlík.

Ze slovního hodnocení je rozpačitá maturantka Ludmila Rousová z gymnázia Slovanské náměstí v Brně. „Nerozumím, proč se tak ministerstvo rozhodlo. Výsledná známka bude záviset pouze na hodnocení našich zkoušejících u ústní zkoušky, což zvyšuje nerovnost podmínek,“ řekla.