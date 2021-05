Sbor dobrovolných hasičů v Josefově má téměř stoletou tradici. V devadesátých letech jejich činnost však utichla a probrala se k životu až po čtyřech letech. Od té doby fungují dobrovolní hasiči naplno a jde jim to, protože jak říká jejich představitel, Emil Vnenčák, táhnou všichni za jeden provaz.

Velitel hasičů Emil Venčák. | Foto: se svolením Emila Venčáka

Josefov - Co by jim nyní nejvíce pomohlo, co je jejich největší úspěch a jaký je jeho tip na výlet se dočtete v nejnovějším rozhovoru Hodonínského deníku Rovnost.