Podle odhadů z tamní radnice do jedenáctitisícového města přišlo od začátku ruské agrese zhruba čtyřicet lidí, z čehož velkou část tvoří děti. „Oslovili jsme starostky obcí na Kyjovsku, abychom dostali zpětnou vazbu k tomu, kolik lidí je u nic ubytovaných. Přesná čísla totiž nemáme my, ani kraji. V drtivé většině jsou totiž Ukrajinci ubytovaní v soukromí,“ přiblížil vedoucí organizačního odboru kyjovské radnice Filip Zdražil.

Důležité je to i proto, aby se pak k hostům z Ukrajiny dostaly potřebné informace, a to včetně těch o materiální sbírce v Kyjově, kterou mohou využít právě lidé z válkou postižené země. Po současných jarních prázdninách chtějí Kyjovští navíc vyřešit i to, jak lépe zabavit zdejší ukrajinské malé děti, a to prostřednictvím různých kroužků.

„Další možností je otevření nějaké školky. Jde o to vytypovat, ideálně mezi lidmi z Ukrajiny, někoho s pedagogickým vzděláním, který by se toho mohl ujmout. Prostory bychom mít mohli v některých školských zařízeních,“ sdělil vedoucí.

Zatím dál pokračuje materiální sbírka na kyjovské radnici. Po konzultaci s lidmi zajišťujícími hmotnou pomoc přímo na Ukrajině už pozastavili sběr lůžkovin a oblečení. Kyjovští tak nadále přijímají trvanlivé potraviny, karimatky, svítilny, baterky, granule pro psy a kočky či léky proti nachlazení a pro tlumení bolesti. Podle informací ze středečního poledne byla část materiální sbírky z Kyjova úspěšně předána na slovensko-ukrajinském hraničním přechodu Vyšné Nemecké. Další materiální podpora putuje až na území Ukrajiny do Užhorodu, a z toho města pak dál do válkou postižených oblastí.