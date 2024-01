/FOTOGALERIE/ Templářská ulice v Čejkovicích se poslední pátek roku 2023 otevřela Osadníkům z Katanu. Ostrovem této populární deskové hry se stal tamní Bar Aldamáš. Druhý ročník turnaje přilákal čtyřiadvacet hráčů, převážně z Čejkovic, ale také z okolních obcí.

Druhý ročník turnaje Osadníků z Katanu vyhrála v Čejkovicích Lucie Maradová. | Foto: se svolením Pavla Gala

Ti se mohli těšit hned na kvarteto her. „Turnaj byl rozlosován do tří základních kol, do kterých byli nalosováni náhodně jednotliví soupeři,“ popsal rozhodčí Pavel Gal.

Osadníci z Katanu jsou společenskou deskovou hrou, při které hráči těží suroviny. Tyto mezi sebou mohou po vzájemné dohodě vyměňovat a stavět za ně vesnice či nakupovat akční karty. Ten, kdo jako první dosáhne deseti bodů, vyhraje.

„Ve čtvrtém, finálovém kole, se nasazení k jednotlivým stolům odvíjelo od výsledků v prvních třech kolech. U prvního stolu tedy hráli nejlepší proti nejlepším, ti méně úspěšní s méně úspěšnými hráli u druhého, a tak dále,“ zasvětil rozhodčí do systému turnaje.

Do jeho čela se po prvních třech kolech dostal domácí Martin Hnidák. V těsném závěsu se ale nacházeli přespolní Lucie Maradová a Martin Uhrovič. Nejlepší čtyřku doplnil domácí, tedy čejkovický hráč Hynek Toman.

„Vyrovnaný finálový souboj vyhrála Lucie Maradová a odvezla si nejen trofej pro nejlepšího Osadníka, ale i novou deskovou hru,“ upozornil Gal.

Jak dodal, ohlasy na turnaj jsou pozitivní. „Budeme jej chtít uspořádat i příští rok. Zájem o něj je velký. Naše hosty deskové hry baví, máme jich tu několik desítek, nejenom Osadníky z Katanu,“ uvedl pořadatel a majitel Baru Aldamáš David Šťavík.