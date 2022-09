„Návštěvníci nahlédli do činnosti hnutí. Mohli si vyzkoušet, jak vypadá oddílovka či si projít Dračí stezku, kterou si pro ně připravili hráči Dračího doupěte, české fantasy hry na hrdiny,“ přiblížil předseda čejkovického pobočného spolku Pavel Mucha Novotný.

Pro nejmenší připravili dětský koutek a nejrůznější aktivity. Vrcholem programu pro děti a mládež byl souboj v Praporkách. „Protože čejkovické hnutí dlouhodobě působí i v srbském Banátu, kde spolupořádá tábor, připravili organizátoři na ochutnání srbské speciality, a to pljeskavici či sýrový burek,“ upozornil předseda. Připomněl i úspěch várky domácího piva s názvem Špidlák special, ve stylu Saison ALE. Večer zahrály čejkovická kapela The Tails a hodonínská skupina The Muzzles. Oslavy končily tradičně s kytarou u táboráku.

A další plány? „Ty úplně nejbližší plány jsou, že budeme mít v Čejkovicích za čtrnáct dnů ještě takové brontosauří potáborové setkání. Jinak budeme dělat stále to, co nám jde, takže na konci září rozjedeme celoroční oddíly pro děti s volnočasovým setkáváním,“ nastínil předseda. Účastníci setkání se mohou těšit na jak na environmentální náplň, poznáváním přírody a samozřejmě na hramy. „Určitě budeme pokračovat s budkováním či výsadbami stromů a nějakými těmi údržbami. Mám i nápady na besedu pro občany, proč se budkuje, s přiblížením místních ptáků a ještě je tu rozjetý miniprojektík týkající se první hnízdící podložky pro čápa,“ doplnil Novotný.