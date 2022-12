Jan Pavka, známý také jako Pavček, obdržel ocenění v kategorii environmentální aktivity, a to především za svou neúnavnou prací při zvelebování okolní přírody a za motivaci místních obyvatel i mládeže z celé České republiky k výsadbě. „Jeho už tak bohatá dobrovolnická činnost se ještě významně rozrostla po tornádu, které se před více jak rokem prohnalo vesnicí Mikulčice, kde Pavček žije. Naplno využil své dlouholeté sadařské zkušenosti a s odhodláním se pustil do pomoci s obnovou zeleně a výsadbou sadů starých krajových odrůd, které do tamější přírody historicky patří,“ připomněla mluvčí krajského úřadu Alena Knotková.