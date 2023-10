/FOTO/ Cenu obce Rohatec obdržely na posledním zasedání zdejšího zastupitelstva dvě laureátky. Po třiceti letech práce pro obec, ekonomka Jarmila Gurská. Stejné cti se následně dostalo od vedení Rohatce také známé veterinární lékařce Haně Vičarové, za jejíž péčí do ordinace míří pacienti už téměř tři desítky let.

Slavnostní předání Cenu obce Rohatec ekonomce Jarmile Gurské a veterinární lékařce Haně Vičarové. | Foto: Deník/Petr Turek

Ocenění i vřelá slova uznání ji viditelně dojaly. „Nesmírně si tohoto ocenění vážím a je velice potěšující. Opravdu mě překvapilo a je pro mě hodně zavazující. Myslím si, že není úplně jednoduché ocenění převzít a dostát tak tomu, za co to je,“ řekla Deníku rohatecká veterinární lékařka Hana Vičarová, která už od roku 1994 provozuje veterinární praxi zaměřenou na malá zvířata, a to v sousedním Hodoníně.

Potěšilo ji to jako ocenění její práce. „Myslím si, že ji dělám už dost dlouho. Občas se dostáváte do stavu, kdy si říkáte, že toho máte chvílemi dost. Takové uznání vás vystřelí k tomu, že opět můžete začít něco dělat. Dává novou energii, je takovým energetickým nápojem. Ocenění je moc příjemné,“ svěřila se doktorka, která studia na Veterinární univerzitě v Brně ukončila před jednatřiceti lety.

Zabývá se všeobecnou veterinární medicínou, chirurgií měkkých tkání a specializuje se na dermatologii. „Kromě jejich nepochybných odborných znalostí je mezi tisíci klienty a jistě i mezi tisíci zvířecími pacienty oblíbená zejména pro svou velmi obětavou, vstřícnou a pečující povahu. Často neváhá svou lékařskou pomoc poskytnout ve svém osobním volném čase a mnohý lékař pro lidi by se od ní mohl učit, jaký přístup má mít člověk, který léčí pacienty. Jsem přesvědčen, že již mnoho let přispívá k dobrému jménu naší obce, i když je její ordinace v okresním městě,“ pronesl na adresu laureátky starosta Rohatce Jarmil Adamec.

Spolu s Hanou Vičarovou ocenili zastupitelé i ekonomku Jarmilu Gurskou, která pro rohatecký obecní úřad pracuje už od roku 1993. „Zastává funkci ekonoma obce, je tudíž zodpovědná za to, že každý účetní doklad, který je vyhotovený, je v pořádku. Zároveň plní i funkci personalisty, mzdové účetní, metodika a mnoho jiných odborných agend, které na větších městských úřadech zastává několik zaměstnanců. Po celou tuto dlouhou dobu přistupuje k plnění svých povinností s maximální pečlivostí, při které se musí nepřetržitě vzdělávat v turbulentním prostředí neustálých legislativním změn za posledních třicet let,“ přiblížil starosta a zároveň upozornil na kladná hodnocení obětavé a příkladné práce Jarmily Gurské.

Rohatečtí oceňují osobnosti Cenou obce Rohatce na zastupitelstvu, které se koná termínově nejblíže ke svátečnímu dnu vzniku republiky.