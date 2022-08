V Brně lze benzín nejlevněji natankovat právě v čerpací stanici Tank ONO ve Slatině. Litr Naturalu 95 tam v pátek dopoledne stál 38,9 korun. Nafta byla o tři koruny dražší a Natural 98 o pět korun dražší. „Ano, v posledních dnech jsme o několik korun slevili. Důvod je prostý: levněji jsme nakoupili, levněji prodáváme. A řidiči na to reagují, zájem o naše pohonné hmoty se totiž poměrně zvýšil. Věřím, že ceny půjdou dolů i nadále,“ uvedl provozní vedoucí Tank ONO Jan Šimek.

Tristní výsledky kontrol: každá druhá zmrzlina na jihu Moravy je vadná

Nejen v Brně lze přitom pořídit benzin pod čtyřicet korun za litr. Za stejnou cenu v pátek tankovali na pumpě ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. O sedmdesát haléřů více si řidiči zapaltili v Blučině na Brněnsku nebo Lipůvce na Blanensku a o korunu více ve stanici na silnici E59 na Znojemsku.

Mapa nejlevnějších čerpacích stanic na jihu Moravy.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Pád cen pohonných hmot je podle ekonoma Lukáše Kovandy způsobem takzvaným vyfukováním marží čerpadlářů. „Marže byly v červenci nebývale vysoké. Čerpadláři tak činí z částečně z důvodu hrozby jejich zastropování, neboť právě tím v červenci pohrozila vláda. Částečně je důvodem obecnější zklidnění situace na evropském trhu s palivy,“ vysvětlil Kovanda.

Nafťáci stále za čtyřicet

Přestože i nafta se prodává nejlevněji za posledních pět měsíců, stále se v drtivé většině případů drží nad čtyřiceti korunami za litr. Jedinou výjimkou v kraji je stanice v Modřicích na Brněnsku, kde podle webu mBenzin stál v pátek litr nafty 39,9 korun.

Druhou nejlevnější benzínkou v kraji, kde natankovat naftu, je Chemis ve Slavkově u Brna s cenou 40,9 korun za litr. Jinde se řidič pod jedenačtyřicet korun nedostane. „Auto používám každý den, takže poslední měsíce opravdu bolely. Můžu jenom doufat, že to není jen výkyv a zlevňování bude pokračovat,“ zmínil řidič modré škodovky Radek Masný.

Nejlevnější nafta na jihu Moravy k pátečnímu dopoledni



Brno - Modřice, Brněnská - 39,90 Kč

Brněnsko - Blučina, silnice 416 - 41,30 Kč

Blanensko - Lipůvka, silnice 43- 41,50 Kč

Břeclavsko - Moravská Nová Ves, 42,50 Kč

Hodonínsko - Kyjov, Boršovská - 41,70 Kč

Vyškovsko - Slavkov u Brna, U splavu, 40,90 Kč

Znojemsko - Pavlice, 41,10kč

Zdroj: mBenzin.cz

Podle Kovandy se minimálně v příštím týdnu Masného přání vyplní, neboť snižování marží a uklidňování situace na evropském trhu s palivy má pokračovat i nadále. „Zlevnit by pohonné hmoty měly zhruba o korunu za litr. Nicméně pozor. Cenu pohonných hmot snižují i vládní opatření, zejména snížení spotřební daně z pohonných hmot z letošního června. Opatření potrvá do konce září, pak cena za benzín skokově naroste. Daň z nafty by měla zůstat nadále snížená,“ upozornil Kovanda.