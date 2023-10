Aktuální cena činí 797,5 korun za jeden gigajoul. „Dle aktuálních prognóz vývoje ceny zemního plynu je předpoklad zachování snížené úrovně ceny zemního plynu i v dalších měsících. Náklady na palivo tvoří více než polovinu z celkových nákladů na produkci tepelné energie," zdůvodnil poslední zlevňování ředitel společnosti Vyteza Michal Koutník.

Ceny tepla v Jihomoravském kraji Brno - 1 199 Kč/GJ Znojmo - 1 290 Kč/GJ Hodonín - od 771 Kč/GJ Břeclav - 1 163 Kč/GJ Blansko - 1 165 Kč/GJ Vyškov - 797,5 Kč/GJ

Blansko

Pozitivní vyhlídky mají před sebou obyvatelé Blanska. V současnosti teplem zásobuje více než sto deset budov firma ZT energy. Ta zlevnila letos v polovině února a aktuálně její zákazníci zaplatí za jeden gigajoul 1 165 korun. Od listopadu chystá další změnu ceny. „Letos půjde již o druhé snížení, od začátku roku jsme tak snížili cenu tepla o čtvrtinu," uvedl vedoucí nových projektů ZT energy Lukáš Vladislav Nezval. Od příštího měsíce bude firma dodávat teplo za 1 047 korun za gigajoul.

O teplo v Blansku se nově postará město. Chce lepší kontrolu nad cenami

ZT energy končí na konci roku licence a systém centrálního vytápění uprostřed sezóny převezme nově sjednaná městská firma s názvem Teplo Blansko. „Jednatel nové společnosti avizoval, že v minulých týdnech nakoupil plyn tak, aby nedošlo k negativnímu vývoji ceny. Její přesná výše však bude známa zhruba za měsíc," sdělila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Znojmo

Zdaleka nejdráž dodává teplo Znojemská tepelná. Ta zásobuje více než čtyři tisíce domácností v druhém největším krajském městě. Aktuální cena tepelné energie zde činí 1 290 korun za gigajoul.

Ještě před rokem si přitom obyvatelé místních sídlišť užívali jednu z nejnižších cen za teplo v kraji, tedy 560 korun za gigajoule.

Brno

Druhé nejdražší, co se týče ceny tepla, je Brno. Místní teplárny po zdražení z konce loňského roku zlevňovaly letos na jaře, podruhé pak k prvnímu říjnu. Cena tepelné energie na výstupu ze sekundární sítě, která se týká drtivé většiny domácností, nyní činí 1 199 korun za gigajoul. „V porovnání s cenou z loňského listopadu tak průměrná domácnost se spotřebou zhruba dvaceti gigajoul ročně uspoří téměř devět a půl tisíce korun,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Teplárny Brno zahájily topnou sezónu. O dva týdny později než před rokem

Teplárny Brno zásobují více než sto tisíc domácností. Patří mezi ně například bytové družstvo Průkopník v bystrcké Foltýnově ulici. Pro obyvatele domu znamená snížení ceny tepla levnější bydlení. Konkrétní výše slevy na nájmu se podle provozně technického náměstka družstva Zdeňka Mahelky liší u jednotlivých bytů, v závislosti na dané spotřebě tepla. „V každém případě to budou tři až čtyři stovky za měsíc, u někoho možná až pět," upřesnil.

Břeclav

V těsném závěsu za Brnem stojí s cenou za dodávku tepelné energie Břeclav. Městská společnost Teplo Břeclav od zlevnění v letošním červenci zásobuje domácnosti převážně na okraji města teplem za 1 163 korun za gigajoul. Obyvatelům středu Břeclavi, kde vytápění obstarává kotelna ve vlastnictví společnosti innogy Energo s.r.o., distribuuje Teplo Břeclav vytápění pomocí rozvodů města. V ulicích U Splavu, Dukelských hrdinů, Slovácká a Jana Palacha si tak místní připlatí, cena za gigajoul je zde momentálně stanovená na 1 418 korun.

Do konce roku už Teplo Břeclav zlevňovat nehodlá. „Cena energií není ustálená. Spousta firem je vázaná na tržní ceny, které skáčou a nejde to pořád měnit. Navíc by to bylo administrativně náročné, jde o stovky a tisíce obesílání našich klientům, kterými jsou ale společenství vlastníků jednotek a bytové domy. Ti by to museli přenášet na koncové zákazníky a než se tak stane, uběhne měsíc nebo měsíc a půl. To by pozbývalo smysl," vysvětlil jednatel společnosti Martin Marták.

Hodonín

V Hodoníně dodává teplo do domácností prostřednictvím Městské bytové správy společnost ČEZ Teplárenská, a to z místní elektrárny. Cenu tepla pro koncového zákazníka tedy určuje městský distributor. Ta se pak liší u jednotlivých způsobů odběru. Nejlevněji vyjde dodávka tepla ze sekundární ch rozvodů. K té uvádí Městská bytová správa cenu 771 korun za gigajoul.