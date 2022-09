Řízení ji baví. Za volantem se cítí svobodnější s větší perspektivou. Zároveň však k motorových vozům chová respekt. Umírají v nich lidé. „Celou autoškolu mimo opakované zkoušky mi hradí rodiče. Nejspíš bych si byla schopná na řidičák časem vydělat sama, ale asi by to nebylo na seznamu priorit úplně na vrcholu,“ vylíčila sedmnáctiletá Aneta Ryšavá z Chudčic na Brněnsku, přičemž poukázala na skutečnost, která v Brně trápí mladé: stále dražší autoškola.

Ceny za autoškolu se v druhé polovině letošního roku vyšplhaly až ke dvaceti tisícům korun. Dalších osm set stojí závěrečná zkouška. „Sestra platí něco přes sedmnáct tisíc korun. Bratr přitom před rokem platil jedenáct tisíc a já přes šesti lety platila osm tisíc,“ zavzpomínala starší sestra Ryšavé, Markéta.

Příčiny více než dvojnásobného nárůstu ceny za řidičský průkaz málokoho překvapí. „Problémy máme stejné jako všichni ostatní. Trápí nás energie, za opravy vozidel. Nejvíc nám ovšem náklady vzrostly na pohonných hmotách. To jsme museli v ceně za autoškolu reflektovat, abychom se udrželi nad vodou. Letos jsme zdražovali už dvakrát, nicméně dalšímu zdražování bych se rád vyhnul a dokud to jen půjdu, pokusím se cenu udržet,“ vysvětlil majitel autoškoly Pelikán Pavel Pelikán.

Mladší ze sester Ryšavých s financováním řidičského průkazu pomáhají rodiče. Jenže jak sama uvádí, ne každá rodina, ne každý mladý člověk si může v současné situaci dovolit odevzdat téměř dvacet tisíc korun za autoškolu. „Dneska si mladý za tuhle cenu řidičák neudělá, pokud není z trochu lepší rodiny, která mu to proplatí. A to mě pěkně štve. Ne že bych momentálně auto potřeboval a kdo ví, jaký osud spalovací motory čeká, ale stále více věcí pro nás mladé přestává být dosažitelné. Je to frustrující,“ zamyslel se devatenáctiletý Tobiáš Machálek.

Brno je zároveň podle ekonoma Lukáše Kovandy městem s druhými nejdražšími autoškolami v republice. „Vede v tomto ohledu Praha. Autoškoly jsou zkrátka ve stejné situaci jako ostatní a je potřeba počítat s tím, že v příštím roce se zdražování autoškol nezastaví. Sociálně slabší a mladí lidé pak mohou mít velký problém na řidičák dosáhnout. Problém mohou mít i mladí lidé, kteří nejsou závislí na rodičích, avšak teprve začínají startují kariéru a rodinu. Inflace a ceny energií budou na žebříčku priorit výše, proto očekávám oslabení poptávky,“ upozornil ekonom.

Zatím však autoškoly úpadek zájmu nepociťují. „Pořád máme plno. Fungujeme dvaatřicet let a někam jsme se vypracovali. Jak to bude dál se uvidí,“ dodal Pelikán.