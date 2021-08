Podle Dvorské tamní vzduch znečišťují nejvíce topeniště na tuhá paliva. „Myslím si, že by se o této problematice mělo více mluvit i na úrovni malých obcí a snažit se současný stav změnit. Je to ovšem běh na dlouhou trať. Lidé jsou zvyklí celý život topit kde čím a stejně tak pálit odpad na zahrádkách,“ říká žena.

Proč jste se do měření pustili?

Zjednodušeně řečeno chceme vědět, co dýcháme. Je relativně dobře známé, že v menších obcích, které navíc leží v údolí a kde jsou horší rozptylové podmínky, je kvalita ovzduší zhoršená. Průmysl a doprava jsou zde zastoupené v malé míře a znečištění tak padá na vrub hlavně topeništím na tuhá paliva v domácnostech. Tam kromě dřeva často končí i odpadky. Čím horší palivo, tím jsou emise logicky horší. Nejvážnější je situace v zimních měsících. To ale není v žádném případě jen problém Spešova. Malé obce většinou nejsou pokryté oficiálními měřícími stanicemi a stupeň znečištění se dopočítává podle modelů zejména z dat nejbližších stanic.

Jak je to s topením v domech přes krbová kamna, která jsou velmi oblíbená?

Z pohledu znečištění ovzduší docela problematické. Topením v často „přidušených" krbových kamnech vzniká více emisí než ve správně provozovaných moderních kotlích. Záleží také, čím lidé topí. Často se totiž jedná o nedostatečně vysušené dřevo. Po kůrovcové kalamitě se navíc nyní dřevem topí víc, protože je dostupnější.

Kam jste speciální měřící přístroj umístili a co přesně zaznamenává?

Měříme koncentraci jemných prachových částic do velikosti dva a půl mikrometru, takzvané PM2,5. Záměrně jsme vybrali místo v zástavbě. Přístroj by tak měl měřit opravdu to, co místní dýchají. Na stránkách spolku máme odkaz na web s naměřenými hodnotami. Jsou přístupné zdarma a aktualizují se každou hodinu. Přístroj je vybavený laserovým paprskem a naměřené hodnoty jsou kontrolovány mimo jiné srovnáním se satelitními daty. Jedná se o poloprofesionální měřící stanici.

Takže lidé se hned dozvědí, jaké je aktuální míra znečištění ovzduší v obci?

Ano. Data jsou použitelná z velké míry i pro sousední Ráječko, Rájec-Jestřebí a Dolní Lhotu. Vše je doplněné barvami od zelené po fialovou, které značí míru znečištění. A ikonami od symbolu usměvavé tváře až po obličej zakrytý plynovou maskou. Je to z našeho pohledu určitá služba lidem. Vyšší koncentrace jemných prachových částic v ovzduší je problematická například pro lidi s kardiovaskulárními a plicními chorobami. Pro těhotné ženy a děti. Jsme součástí celosvětové sítě měřících stanic IQAir AirVisual. Takže si lidé mohou srovnat znečištění ovzduší ve Spešově například s Pekingem.

Fungují jako houba

Čím jsou jemné prachové částice, které se do vzduchu dostávají například z topenišť na tuhá paliva, nebezpečné?

Čím jsou jemnější, tím se dostávají hlouběji do plic. Fungují jako houba. Vážou na sebe tisíce různých látek. Například řadu těžkých kovů a rakovinotvorných látek. Ty se mohou z plic dostat až do krevního řečiště. Jsou pozůstatkem spalovacích procesů například ze strany dopravy a průmyslu. Ten my tady ve Spešově ale prakticky nemáme. Tady dominuje přes zimu znečištění ze zmíněných topenišť. A to velmi znatelně. Je to silně cítit. V teplejších měsících je situace výrazně lepší. I když se tu spaluje odpad ze zahrádek.

Jaké hodnoty jste tedy zatím od začátku letošního roku naměřili?

U zmíněných částic do velikosti dva a půl mikrometru je legislativně povolený roční průměr 20 mikrogramů na metr krychlový. Světová zdravotnická organizace ale doporučuje 10 mikrogramů na metr krychlový. V únoru jsme ve Spešově naměřili průměrnou koncentraci 70 a v březnu pak 46,5 mikrogramů na metr krychlový. To byla katastrofa. V dubnu už to bylo 22,9, v květnu 9,5, v červnu 13,3 a v červenci 11,2. Zatím jsou to jen moje odhady a spekulace, ale domnívám se, že se v ročním průměru přes povolenou hranici i tak dostaneme. Sama jsem na to zvědavá

Spousta lidí ale namítne, že jiný způsob topení je dražší…

Ano to je jeden pohled na věc. Když však má člověk zdravotní potíže kvůli znečištěnému ovzduší a nemůže pracovat, je doma nebo v nemocnici, tak jsou to také peníze. Péče o dítě s astmatem také něco stojí. Je to o přístupu a změně myšlení. Jestli investovat do sebe a zamyslet se nad tím, jak svým chováním ovlivňuji své okolí. Není to jednoduché. Existují ale různé dotace a pobídky na výměnu starých kotlů na pevná paliva nebo na pořízení tepelných čerpadel. Myslím si, že by se o této problematice mělo více mluvit i na úrovni malých obcí a snažit se současný stav změnit. Je to ovšem běh na dlouhou trať. Lidé jsou zvyklí celý život topit kde čím a stejně tak pálit odpad na zahrádkách.

Podle výzkumů předčasně zemře v Evropě kvůli znečištěnému ovzduší ročně zhruba čtyři sta tisíc lidí…

Ve velkých městech a průmyslových oblastech je to kvůli velké koncentraci dopravy a průmyslu. V menších sídlech jsou, jak už jsem zmiňovala největším zdrojem znečištění lokání topeniště. Že je na venkově čerstvý vzduch? Hojně rozšířený omyl. To u nás hlavně v zimě na řadě míst neplatí a situace je tam často horší než ve městě. Pořád se to ale z mého pohledu nebere vážně. Přitom respirační onemocnění jsou velmi častá. Jsou už také zveřejněné studie ohledně aktuální epidemie koronaviru, které poukazují na to, že znečištěné ovzduší přispívá k části úmrtí pacientů s Covid-19.