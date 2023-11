/FOTOGALERIE/ Že peklo může být atraktivní, ukázal velký zájem lidí o stezku odvahy, kterou v Hodoníně uspořádali Čerti z Rakouska. Krampusové se v lese v místní části Bažantnice usadili v sobotu odpoledne.

Na Čerty z Rakouska se v Hodoníně přišly podívat zástupy lidí. | Video: Deník/Lukáš Ivánek

Do fronty se postavily stovky lidí. Z Hodonína i okolí. Například Karolína Siekelová přijela s kamarádkou z Podivína na Břeclavsku.

„Chtěla jsem jít už loni, když byli v Břeclavi. Tehdy to ale nakonec nevyšlo, tak jsem přijela teď. Vždycky jsem chtěla takové čerty vidět na vlastní oči, lákalo mě to,“ řekla na místě reportérovi Deníku.

Ačkoliv program začínal ve dvě hodiny, první návštěvníci přicházeli o více než třicet minut dříve. Program uspořádala skupina s názvem Čerti z Rakouska. Objíždí s ním různá místa v České republice, v Hodoníně byli poprvé.

Pořadatel Michal Novotný sdělil, že velký zájem lidí panuje napříč městy. Na čerty s maskami propracovanými do posledního detailu jsou diváci zvědaví.

„Je to vždy na zvážení rodičů. Může se stát, že pro některé tříleté děti je to v pohodě, jiné se však mohou více bát. Naši čerti se ale dětem snaží přizpůsobit. Není to jako při průvodech v Rakousku,“ ujišťoval Novotný.

Procházka trasou o necelém kilometru mu dává za pravdu. Přestože krampusové mnohé příchozí lehce potrápí, při návštěvě reportéra Deníku pláč slyšet není. Naopak vzniká jedna fotka za druhou. Kostýmy ale působí strašidelně už na dálku. Ti nejodvážnější se na trasu vydali po setmění.

