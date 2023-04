/FOTO/ Horší dostupnost, náročnost, narůstající vzdálenost i fronty. To jsou nejčastější obavy, které mají obyvatelé Hodonína z toho, že se v červenci uzavřou tři ze čtyř poboček České pošty. Například lidem bydlícím v místní části Pánov se tak vzdálenost k nejbližší poště prodlouží z necelých tří kilometrů k pobočce v Brandlově ulici na skoro čtyři a půl kilometru k hlavní poště.

Hlavní pošta v Hodoníně by po plánovaném rušení poboček měla zůstat v okresním městě jako jediná. | Video: Deník/Petr Turek

I místní obyvatelé na sídlišti Rudolfa Filipa na Větrné hůrce nesou budoucí uzavření pobočky v obchodním středisku Rozmarýnek velice nelibě. „Pro nás obyvatele sídliště to bude velká, až drastická ztráta. Naše pošta je slušně vytížená. Když tam přijdu, tak je nás tam vždycky víc zákazníků. V časech epidemie nás stálo venku ve frontě kolem deseti,“ řekla Júlia Lahová.

Navíc upozorňuje na to, že problematické bude také dojíždění na hlavní poštu. „S dvou i více kilovým balíkem musím nejdřív na naši zastávku městské hromadné dopravy, která není zrovna blízko. A pak můžeme vystoupit u nejbližší zastávky k poště, ale ta je až u knihovny. Dál musí jít člověk s balíkem podchodem nebo kolem městského úřadu, sokolovny a soudu, a pak samozřejmě zpátky, a to ještě musím stihnout autobus,“ přiblížila penzistka s tím, že navíc po zrušení poboček očekává na hlavní poště fronty.

Mladší obyvatele města tak zřejmě čeká zhruba dvacetiminutová cesta pěšky, nebo jízda autem. Jenže parkování u hlavní pošty není zrovna ideální. Vedle budovy je totiž možný vjezd jen se souhlasem České pošty a vedle soudu, naproti kina bývá parkoviště často plné, což bylo třeba i v úterý před polednem. A ohledně parkování naproti pošty, za obchodní akademií kvůli nedostatku stání vzniklo už několik stížností. „Právě kvůli špatnému parkování raději ani na hlavní poštu nechodím, a zajedu si na pobočku v Brandlově ulici, kde se dá přes den zaparkovat mnohem lépe,“ svěřil se Deníku na Národní třídě mladý muž. Své jméno uvést nechtěl.

Vytížené pobočky

Zhruba dvoukilometrovou vzdálenost navíc budou muset překonat i ti, kteří jsou nyní klienty pobočky v ulici Petra Jilemnického v Bažantnici. A to proto, aby se po zrušení své pobočky dostali za poštovními službami na hlavní poštu.

Zpráva o připravovaném zavření tří ze čtyř poboček pošty vyvolala vlnu nevole i na radnici. Reakcí je dopis pověřenému zástupci generálního ředitele České pošty. „Na této informaci je pro mě zarážející především skutečnost, že takto závažný krok jste oznámil nejprve široké veřejnosti a teprve následně jste informoval nás, představitele města. Očekával bych postup přesně opačný a především diskusi o tom, zda by nebylo možné najít jiné řešení této situace, a to například se zapojením města, ať už ve smyslu organizačním či finančním,“ uvedl v dopise hodonínský starosta Libor Střecha.

Za město požaduje co nejrychlejší osobní projednání rozhodnutí a zároveň vyzývá k posunutí termínu uzavření poboček. „Uvádíte, že zachované pobočky pošty (v našem městě jediná) zajistí dostatečnou kapacitu pro obsluhu všech klientů, kteří o svou pobočku tímto rozhodnutím přijdou. Na to abychom byli toto schopni posoudit, jste nám neposkytl žádné věrohodné informace,“ napsal starosta. Jde o informace o počtech klientů či počtech návštěv na jednotlivých pobočkách. Radnice tak tlačí na to, aby Česká pošta nerušila tři ze čtyř současných poboček, ale zachovala alespoň částečnou dostupnost služeb na některých z rušených poboček. Důležité jsou kromě hlavní pošty ve Velkomoravské ulice podle místostarosty Ondřeje Fialíka také pobočky v Bažantnici a na Větrné hůrce. „Myslíme si, že pošty v Bažantnici a v Brandlově ulici jsou celkem vytížené. Dokud nedostaneme data od České pošty, které budou ukazovat něco jiného, tak si to budu myslet nadále. Budeme se snažit domluvit,“ doplnil místostarosta.

Vedení Hodonína zároveň argumentuje tím, že vzhledem k seznamu rušených pošt je bezmála pětadvacetitisícový Hodonín jedním z mála srovnatelných okresních města, kde bylo rozhodnuto o zachování pouze jedné počty. Pro srovnání uvádějí, že na jižní Moravě tak mají zůstat dvě pobočky v Břeclavi i menším Vyškově. Znojmu mají zůstat pobočky tři. „Na město našeho formátu nechat jednu pobočku, která má obsloužit pětadvacet tisíc obyvatel, je hodně špatně. Vyvoláváme jednání. Budeme to chtít buď úplně zvrátit, nebo minimálně co nejvíce optimalizovat v náš prospěch," řekl Deníku Střecha.