/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dva kilometry měla za sebou paní Jiřina, když v pondělí dopoledne přijela na kole k pobočce České pošty ve Velkomoravské ulici v Hodoníně. Ta je od počátku července už pouze jedinou z původních čtyř, které ve městě fungovaly po několik desetiletí.

V Hodoníně už funguje jediná pobočka České pošty. | Video: Deník/Petr Turek

„Bydlím na Družstevní, takže jsem chodila na poštu v Bažantnici. Měla jsem to blíž. Štve mě, že musím až sem, ale co nadělám,“ svěřila se Deníku žena.

Obavy z náporu a front se ukázaly jako zbytečné. Na pobočce ve Velkomoravské ulici se dostala na řadu brzy. Stejně jako další příchozí obyvatelé.

„V poslední době jsem tady asi počtvrté, vždycky bez problémů a hned jsem na řadě. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, když se ostatní pobočky pozavíraly. Dřív jsem poštu příliš nevyužívala, ale nyní jsem komunikovala s úřadem doporučenými dopisy, a bez problémů. Ani dostupnost mě příliš neomezila. Sem nebo do Bažantnice jsem to měla přibližně stejně daleko,“ reagovala zase Jaroslava Foltýnová.

Jednání o poště v Bažantnici krachla, Hodonín odmítl placení všech nákladů

Někteří příchozí očekávají větší nápor v příštím dnech, a to kvůli výplatě důchodů. Jiní zase upozornili na to, že už dostali nabídku, aby si penzi nechali posílat na účet.

„Měl jsem sice jen kousek od domu poštu na Větrné hůrce, kterou nyní zrušili, ale chodíval jsem sem. Když jsem totiž pracoval mimo Hodonín, byl jsem rád, že jsem se dostal na poštu, kde bývalo déle otevřeno,“ řekl další z klientů Petr Špinar.

Zdroj: Deník/Petr Turek

Na pobočce ve Velkomoravské ulici ocenil kvalitu tamních pracovnic. Jak tvrdí, kdyby mohl, zdvojnásobil by jim platy. „Zaslouží si to za ochotu. Jen jsem zvědavý, když se nyní zrušily okolní pobočky, jestli se tady budou dál prodávat i losy a pojištění, což mi připadá obtěžující,“ zamýšlel se Špinar.

Kritičtější byl například Jaroslav Fatěna. „Je to špatné hlavně pro starší lidi, kteří bydlí v Bažantnici nebo na Větrné hůrce. Měla tady zůstat aspoň ještě druhá pobočka. Známí z Bažantice nadávají všichni, protože tam měli poštu u domu a nyní budou muset jezdit až sem. Navíc nikde poblíž ani není autobusová zastávka, nejbližší je až na Národní třídě nebo v nákupním centru Cukrovar, což je pro důchodce hodně špatné,“ upozornil Fatěna.

Boj o poštu v Bažantnici. Nechtějí o tom slyšet, zní z Hodonína po jednání

Naopak mladší Pavel Šíma měl před rušením spádovou jinou hodonínskou poštovní pobočku, ale dojezd na hlavní poštu mu podle jeho slov nevadí. „Sem dojedu autem, takže s tím nemám žádný problém. Pozitivně vidím to, že se nyní mohou využít prostory zavřených pošt, takže například některý z lokálních podnikatelů tam může něco dobrého vybudovat,“ uvedl mladý muž při odchodu z pošty ve Velkomoravské ulici.

Česká pošta se rozhodla ke zrušení celkem tří set svých poboček, včetně tří hodonínských, z ekonomických důvodů. Radnice si sice ještě nechala nacenit náklady pro zachování pobočky v Bažantnici jako poštu Partner Plus, jenže především roční dopad na rozpočet města přesahující 1,2 milionů korun ji od této možnosti odradil. Podle informací z webu České pošty je na jižní Moravě zatím plánovaný převod na poštu Partner Plus od září jen ve znojemské místní části Přímětice.