Těžká rána dopadla nejen na klienty pošty v Hodoníně. Do začátku července má v okresním městě zůstat ze čtyř poboček pouze jedna – ta hlavní v historické budově ve Velkomoravské ulici. Zástupci státního podniku krok zdůvodňují tím, že pokud změna nenastane, Česká pošta kvůli ekonomickým problémům zcela zanikne.

Pošta v ulici Petra Jilemnického v Bažantnici je na seznamu rušených poboček. | Video: Deník/Petr Turek

Na v pátek zveřejněném seznamu rušených poboček je jak ta v ulici Petra Jilemnického v Bažantnici, tak pobočka v Brandlově ulici nacházející se v přízemí nákupního střediska Rozmarýnek. Tam míří lidé nejen z blízkého sídliště Rudolfa Filipa na Větrné hůrce, ale také zájemci třeba až od nemocnice.

Třetí rušenou pobočkou je ta na vlakovém nádraží ve Wilsonově ulice. Právě odtud před pátečním polednem vycházela například Rudolfa Kutrová, když si přišla koupit známky na velikonoční blahopřání. Rušení zdejší pošty nesla velice nelibě.

„Slyšela jsem o rušení pošt a jsem velice naštvaná. Navíc už snižovaly počty zaměstnanců. Přitom kolik balíků sebou tahají a teď je propustí? To je nemožné,“ svěřila se Deníku hodonínská penzistka.

Podobně situaci viděla i Margita Šotnarová. „Je to blbé a mělo by se zavolat této nové vládě, že dělají nespravedlivé věci. Takové propouštění by se za minulé vlády nestalo. Je to moc špatné,“ řekla žena, která léta pracovala právě u blízké železnice.

Pro cestující

Opodál čekala na svůj spoj také místní žena, která se představila pouze jako Jarmila. „Je to velká škoda rušit zdejší poštu. Všichni tak budou muset létat na tu hlavní. Bude to hrozné hlavě pro starší lidi, třeba z Bažantnice to mají hodně daleko. Kdyby aspoň nerušili tady tuto na vlakovém nádraží, kam chodí i hodně cestujících,“ podělila se o svůj názor.

Místo současných čtyř poboček má být v provozu od prvního července ve čtyřiadvacetitisícovém Hodoníně je jedna. „Pro ty, hlavně ze starší generace, kdo jsou zvyklí využívat služeb pošty, tak budou asi hodně nadávat. Každopádně by neměli rušit tolik poboček, měli by jich nechat v provozu víc. Je mi hlavně líto lidí, kteří přijdou o práci,“ posteskla si Jaroslava Tauferová.

Podle zástupců odborů se vedoucí jednotlivých pošt dověděli o plánovaném ukončení provozu teprve ve čtvrtek večer. „Samozřejmě s rušením poboček nesouhlasíme. Je to záležitost, která z naše pohledu výrazně snižuje dostupnost veřejné služby pro obyvatele. Jde o zcela zásadní a enormní zásah pro zaměstnance, a to nejen pro ty, kteří budou muset od České pošty z nějakého důvodu odejít, ale i pro ty, kteří na poště zůstanou,“ upozornil jihomoravský předák Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Josef Zedník.

V této souvislosti připomněl, že na zůstávající zaměstnance tak zřejmě dopadne velké množství práce za ty, kteří budou muset skončit. „Zatím nemám ale žádnou oficiální zprávu, kolika zaměstnanců na jižní Moravě se rušení poboček dotkne a jakým způsobem bude s těmito pracovníky zacházeno,“ doplnil odborář.

Pošta k rušení využívá novinku v podmínkách Českého telekomunikačního úřadu. Každá obec s počtem obyvatel nad dva a půl tisíce nemusí mít poštu v docházkové vzdálenosti do dvou kilometrů, ale nově do tří.

„Lidsky z rušení poboček nadšený nejsem. Mrzí mě, že jsme k tomuto kroku byli vývojem na trhu poštovních služeb a ekonomickou realitou dohnáni. Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Proto k 1. červenci uzavíráme tři sta poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba,“ reagoval pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Bez zásahu by podle něj brzy nastalo to, že by Česká pošta přestala fungovat úplně.

Seznam zrušených poboček České posty v Hodoníně



Hodonín 5, Wilsonova 479/3

Hodonín 4 Brandlova 3656/92a

Hodonín 3 P. Jilemnického 2789/6

*zdroj: Česká pošta