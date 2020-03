Pietní akt na lánském hřbitově začne za účasti politiků v 10:00. Tamní muzeum T.G. Masaryka pak po 13:00 zahájí výstavu "TGM to nikdy nebude mít lehké", kterou k výročí Masarykova narození připravil Ústav pro studium totalitních režimů.

Ve zhruba stejnou dobu se v Masarykově muzeu v Hodoníně setkají zástupci slovenské rodiny někdejšího prezidenta s vedením města a prohlédnou si novou výstavu "Setkali se s Masarykem". Následně je naplánováno od 15:30 shromáždění u Masarykova pomníku na náměstí 17. listopadu. Vedle členů Masarykovy rodiny se ho zúčastní předseda Senátu Vystrčil nebo hejtman Bohumil Šimek.

Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně a zemřel 14. září 1937 v Lánech, kam coby hlava státu začal jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky v roce 1919.

Běžci vyrazili z Hodonína do Lán

V jihomoravském Hodoníně dnes ráno odstartoval štafetový běh do 360 kilometrů vzdálených Lán nedaleko Prahy u příležitosti 170 let od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Masaryk se v Hodoníně narodil a zemřel v Lánech, kde je také pochovaný. Alois Sečkář z Běžeckého oddílu TJ Sokol Praha-Krč ČTK řekl, že se běžci vystřídají na 36 úsecích, do cíle by měli dorazit v neděli večer.

Běžci chtějí vzdát akcí hold prvnímu československému prezidentovi. "Letos je kulaté výročí a napadlo nás, že spojíme během místa, kde se Masaryk narodil a kde je pochovaný. Chceme všem připomenout, že je výročí narození prezidenta osvoboditele," uvedl Sečkář, který štafetu odstartoval od zámečku Masarykova muzea v Hodoníně.

Běh propojí nejen dvě významná místa narození a úmrtí Masaryka, ale také místa, která jsou spjatá s jeho jménem. Předávky štafet se podle Sečkáře uskuteční například v Čejkovicích u sochy Masaryka, v Hustopečích na Masarykově náměstí nebo v Brně u Masarykovy sochy před Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. V Brně by se měl podle Sečkáře na pár kilometrů připojit i brněnský zastupitel David Pokorný, v obci Cerhenice na Kolínsku zase starosta Marek Semerád.

K běžcům se na trase může přidat kdokoliv. Trasa většinou vede po cyklostezkách, někdy ale také po silnicích. "Snažili jsme se vybrat úseky silnic nižších tříd, ale někdy tam máme i kousek u silnic I. třídy," poznamenal Sečkář.