Na příjemnou předvánoční atmosféru se chystají lidé, kteří si oblíbili akci Česko zpívá koledy s Deníkem. Letos se na různých místech Hodonínska potkají ve středu 13. prosince. Zpívat se bude například v Dubňanech, Lužicích či Tvarožné Lhotě.

A ty se koledám v hodonínském okresu otevřou například ve Starém kvartýru v Lužicích. „Loni jsme si to vyzkoušeli poprvé a moc se nám akce líbila. Bylo to příjemné a děti byly spokojené, a to vše v moc pěkném prostředí našeho Starého kvartýru. Zpívat můžeme na osvětleném dvoře, a i kdyby pršelo, tak se tady máme, kde schovat,“ řekla předsedkyně lužického Muzejního spolku Tatiana Hromková.

Prostory zdejšího vesnického muzea jsou pro zpívání koled jako stvořené. „Určitě bychom měli mít už vánoční výzdobu, takže prostředí bude ještě pěknější pro zpívání,“ říká předsedkyně.

A nejen pro zpívání. Dorazit by totiž měly i děti, které hrají na hudební nástroje a navštěvují i zdejší pobočku základní umělecké školy. „Snad přijdou i Vodní skauti, kteří minule zpívali. Určitě bude svařák, čaj, možná i nějaké zákusky, podobně jako loni,“ připomíná Hromková.

Tentokrát se ale Starý kvartýr začne plnit už o něco dřív. „Trošinku uvažujeme, že bychom začali dřív, už v pět s tím, že by si děti mohly vytvořit vánoční přání. Věřím, že pak v šest se sejdou děti i dospělí a zazpíváme si,“ uvádí předsedkyně.

Jakmile zvon ve věži kostela svaté Anny odbije šestá hodina večer, začnou 13. prosince zpívat také ve Tvarožné Lhotě. Letos přitom mohou oslavit šťastnou sedmičku, tedy sedm let od prvního zdejšího naladění na Česko zpívá koledy.

„Letos budeme mít zpívání poprvé zpestřené vánočním jarmarkem. Máme už připravený například pečený čaj a marmelády,“ sdělila ředitelka Základní školy ve Tvarožné Lhotě Helena Handlová.

Navíc tento jarmark budeme mít charitativní přesah díky benefiční sbírce. „Převážnou část výtěžku posíláme na Dům pro Julii do Brna na paliativní péči,“ informovala ředitelka.

Také ve Tvarožné Lhotě počítají s tím, že zpěv koled podbarví hudební nástroje, a to i díky spolupráci se zdejší pobočkou základní umělecké školy Lubomíra Ligase ze Bzence a manželi Poustkovými, kteří tady vyučují. Malé zpěváky a zpěvačky navíc přicházejí podpořit jejich rodiče i prarodiče, kteří se mohou zahřát i po koledách.

„Vždycky uvaříme čaj z bylinek pěstovaných v naší školní zahradě a našeho sirupu. Také s dětmi něco napečeme na malé občerstvení,“ doplnila Handlová s tím, že atmosféru před školou doplní při zpěvu vánočních písní ještě zdejší malebná výzdoba a také vánoční stromeček.

Už tradičně se do akce zapojují také na Městečku v Žeravicích. „Vždycky si tady zazpíváme. Podpoří nás žáci i místní pěvecký soubor Hlahol. Tradičně k tomuto setkání patří pro zahřátí také svařák a pro děti teplý čaj,“ nastínil žeravické zpívání starosta Lubomír Hradil.

Také v Dubňanech navážou na tradici prosincového večer s Česko zpívá koledy. I tentokrát bude zpívat před zdejším městským úřadem Mužský sbor z Dubňan. „Chybět by neměl jako už obvykle horký punč,“ doplnila za zdejší organizátorský tým Jana Hlavatá.

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu a při milé příležitosti na společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před třinácti lety. Díky Deníku se rozšířil po celé České republice a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Každý rok se k ní totiž připojují i krajané napříč naší planetou. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku.

„Koledy se rozezněly také v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

