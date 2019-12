Hodonínsko /FOTOGALERIE/ – Zvon ve věži chrámu svatého Bartoloměje v Rohatci odbíjí šestou hodinu. Jeho zvuk se rozléhá mrazivým večerem. Najednou, na pomyslnou minutu, vše utichne. Jde o pietu za oběti ostravské tragédie. Teprve pak začnou příchozí zpívat první koledu.

Koledy si zazpívali u kostela svatého Bartoloměje v Rohatci. | Foto: Deník / Petr Turek

Mezi zpěvačkami, které se v Rohatci připojují do celorepublikové akce Deníku Česko zpívá koledy, je i Jana Mikulicová. „Je to moc pěkné. Nemohla jsem si to nechat ujít, a tak jsem přijela ze sousedního Hodonína,“ říká rohatecká rodačka.