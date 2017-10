Cestu na Hodonín uzavřelo kácení topolů. Nahradí je sedmapadesát dubů

Hodonín, Mutěnice – První víkend se řidiči vyrovnávali s uzavírkou silnice druhé třídy spojující Hodonín s Mutěnicemi. Cesta bude zavřená ještě o dalších třech víkendech až do 21. listopadu, a to vždy od sobotního rána do nedělního večera.

dnes 11:35 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Martin Vokurka

Důvodem uzavírky je kácení aleje podél silnice. „Topoly, kterým praskají větve, ohrožují bezpečnost silniční i železniční dopravy,“ informoval vedoucí technicko- správního úseku hodonínských silničářů Libor Olšák.

„Letos půjde v první ze čtyř etap kácení k zemi přes sto stromů. „Místo nich vysadíme sedmapadesát nových. Bude tam ale jiný druh - dub letní,“ vysvětlil Olšák. Dodal, že víkendová uzavírka neplatí pro linkové autobusy. „Lidé volí objízdnou trasu buď přes Dubňany nebo Dolní Bojanovice,“ oznámil starosta Mutěnic Dušan Horák. ČTĚTE TAKÉ: Mezi Ježovem a Kyjovem po novém. Silničáři plánují opravu šesti kilometrů cesty Právě obyvatelé této vinařské obce musí už brzy počítat s další úplnou uzavírkou od 30. října do 15. listopadu, a to na silnici se sousedními Čejkovicemi. „Jde o rekonstrukci posledního úseku, který měří necelý kilometr,“ upřesnil Olšák. Zároveň připomněl, že objížďka povede přes Čejč.

Autor: Petr Turek